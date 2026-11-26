Un vestido de fiesta confeccionado en tul y guipur, usado apenas una vez, encuentra una nueva dueña. La escena, cotidiana en Cocoliche, ropa con otra oportunidad, sintetiza un cambio en los hábitos de consumo: la moda circular dejó de ser una alternativa de nicho para convertirse en una forma de comprar con criterio, cuidar el presupuesto y construir un estilo propio.

“Cocoliche nació en 2013 para impulsar una nueva manera de vincularse con la ropa, basada en la calidad de la experiencia, el cuidado de las prendas y la transparencia, lo que nos diferencia de las tradicionales ferias americanas”, explica Constanza Darderes, cofundadora.

Y agrega: “Queríamos fomentar hábitos de consumo sostenibles. Empezamos con un local y hoy tenemos dos en La Plata, uno exclusivo de ropa infantil, y tres en la ciudad de Buenos Aires: Abasto, Belgrano y Palermo, además de la tienda online con envíos a todo el país”, resume Brenda Andersen, cofundadora de la marca.

Moda circular: mucho más que una elección económica

El modelo prolonga la vida útil de las prendas y propone una alternativa a la producción constante de ropa nueva. Pero su atractivo no es solo ambiental: en la búsqueda de piezas singulares, una clienta puede descubrir una prenda de diseño que no encontraría en otro guardarropa. La moda circular se transforma así en una elección estética y no únicamente económica.

Una nueva experiencia de consumo

La propuesta también excede el vestidor. En 2025, Cocoliche inauguró en su sede de La Plata un café al paso con pastelería artesanal y encuentros musicales de artistas locales. Otra manera de reforzar una idea sencilla: consumir de forma más consciente también puede ser una experiencia compartida.

at redacción Marie Claire

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