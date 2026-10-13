Chanel anticipa tendencias de maquillaje verano 2027: clean & glowy look

La Semana de la Moda de París es una de las favoritas en el mundo de la moda, los mayores exponentes del diseño se reúnen para presentar las tendencias, y aunque indiscutiblemente de moda, el maquillaje juega también un rol importante en el certamen.

Uno de los desfiles más esperados en la capital francesa, Chanel, dejó claro su statment de belleza para el próximo verano; caras limpias, make up no make up y un glow natural. La firma de lujo es conocida por ser una de las que anticipa cómo se llevará la piel de la mano de la moda.

Chanel Paris Fashion Week 2027

CLEAN FACE

Lejos de las sombras oscuras y pieles mate que Chanel mostró hace un par de temporadas, el giro a una "clean face" o cara limpia, fue protagonista en la pasarela, rostros naturales, destacando levemente las facciones, se pudieron ver en las modelos.

PFW Chanel Primavera Verano 2027

GLOW

El acabado glow natural, que se aleja de un satinado industrial y muestra una piel cuidada y preparada, es la base de este maquillaje, ideal para las temperaturas más cálidas, que se puede lograr con primers antes de la base, protectores solares con color o serums más aceitosos.

Semana de la Moda de Paris Chanel

PELO AL NATURAL

El pelo es el mejor accesorio del maquillaje y Chanel lo ratificó; pelo atado, suelto y moña baja tradicional acompañaron los looks de makeup presentados para la versión Primavera Verano 2027.

COLOR SUTIL

Aunque los labios con color no fueron protagonistas, también estuvieron presentes, pero al mejor estilo de la casa francesa, con el tono indicado para cada tipo de piel y evocando el clásico look de maquillaje francés, de una piel cuidada y natural, con el rojo perfecto.

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