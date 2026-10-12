Dior, Jacquemus y Jean Paul Gaultier: tres documentales para entender la moda como arte

¿Dónde termina la moda y dónde empieza el arte? La pregunta parece simple, pero atraviesa buena parte de la historia del diseño contemporáneo. Hay prendas que funcionan como objetos de deseo, otras como manifiestos y algunas que terminan formando parte de un imaginario cultural mucho más amplio que la pasarela.

Sobre esa frontera se construye El arte de la moda, el nuevo ciclo de documentales de Film&Arts dedicado a Christian Dior, Simon Porte Jacquemus y Jean Paul Gaultier. Tres figuras separadas por generaciones, estilos y lenguajes, pero unidas por una misma capacidad: construir un universo propio alrededor de la ropa.

Las películas, producidas de manera independiente por la televisión francesa y realizadas a partir de años de investigación, combinan archivos, testimonios y registros de los procesos creativos para acercarse no solo a las colecciones, sino también a las ideas detrás de ellas.

Christian Dior y el nacimiento de una nueva silueta

El recorrido comienza con Diseños de Christian Dior, una biografía creativa que vuelve sobre el diseñador que modificó para siempre la silueta femenina de posguerra.

El documental parte de su histórica primera colección de 1947, asociada al llamado New Look, y reconstruye su figura a través de dibujos y material de archivo, al mismo tiempo que la ubica dentro del contexto social de los años cincuenta.

Más que revisar una sucesión de vestidos, la película permite entender cómo Dior construyó una nueva idea de feminidad y cómo su trabajo terminó excediendo rápidamente los límites de una casa de moda.

Jacquemus: construir una identidad propia

El segundo documental se mete en un universo completamente diferente. Jacquemus: El príncipe de la moda actual sigue durante diez años la trayectoria de Simon Porte Jacquemus, desde sus comienzos hasta la consolidación de una de las firmas más reconocibles de la moda contemporánea.

Su historia también habla de una nueva manera de construir una marca: una identidad en la que el diseño, las imágenes, los desfiles y la comunicación forman parte de un mismo relato.

El documental recorre ese crecimiento y muestra cómo una mirada profundamente personal pudo trascender las pasarelas para transformarse en un lenguaje visual reconocible casi de inmediato.

Jean Paul Gaultier, frente a la tela

Si los dos primeros trabajos tienen un fuerte componente biográfico, Jean Paul Gaultier en acción cambia el registro y pone el foco directamente sobre el acto de crear.

Frente a cámara, Gaultier reconstruye doce de sus diseños más emblemáticos, diez femeninos y dos masculinos, trabajando sobre una modelo de prueba. En un espacio completamente despojado, las prendas aparecen poco a poco a partir del drapeado mientras el diseñador explica sus decisiones.

Ahí la moda deja de ser solamente imagen terminada y vuelve a su punto de origen: una tela, un cuerpo y una idea.

El ciclo propone así tres maneras muy distintas de acercarse al proceso creativo. Dior desde el legado y la historia, Jacquemus desde la construcción de un universo contemporáneo y Gaultier desde el gesto mismo de diseñar.

Tres recorridos que vuelven sobre una pregunta que la moda nunca terminó de responder —y quizás por eso sigue siendo tan interesante—: cuándo una prenda deja de ser simplemente ropa para convertirse en otra cosa.

El arte de la moda se emite los martes 6, 13 y 20 de octubre a las 20 por Film&Arts.

at redacción Marie Claire

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