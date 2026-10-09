Gaby Ruiz Mungo: “No creo tener una identidad perfectamente empaquetada y tampoco quiero tenerla”

Hay personas cuya identidad parece no entrar en una sola categoría. Gaby Ruiz Mungo es una de ellas. Argentina, mexicana y estadounidense, pasó parte de su vida entre distintas ciudades y culturas, una experiencia que terminó convirtiéndose en una de las claves de su mirada sobre el mundo.

Creadora de contenido, viajera, amante del arte, la moda y el diseño, Gaby comparte en sus redes una vida atravesada por la curiosidad y los pequeños rituales cotidianos. Pero detrás de los viajes, los looks y los destinos existe también una historia marcada por sus raíces, su familia y una búsqueda constante por vivir de acuerdo con sus propios códigos.

En conversación con Marie Claire Argentina, habla sobre las influencias que marcaron su camino, su vínculo con Argentina y la importancia de no reducirse a una única definición.

Un universo propio

¿Quién es Gabriela y de qué se trata tu mundo? ¿Te gusta coleccionar piezas únicas?

Soy esposa, hija, hermana, amiga, mamá de mis cuatro animales y, más recientemente, creadora de contenido. Mi mundo realmente empieza con mi familia y mis amigos, y después, de alguna manera, se expande hacia los viajes, el arte, la moda, mi casa y a capturar todo eso de una forma que hace que mi vida se sienta como un sueño.

Y sí, colecciono de todo, sinceramente. A medida que fui creciendo, el arte se volvió algo muy importante para mí. Tengo gustos bastante eclécticos. Tengo obras de artistas pequeños, cosas que encontré en las calles de Buenos Aires y de México, y obras originales que conseguimos a través de galeristas y dealers de arte. Prefiero elegir piezas por la historia que tienen detrás, o porque conectan con mi lado sentimental, en vez de enfocarme simplemente en nombres o marcas.

Las raíces como identidad

¿Qué tan importantes son las raíces que te conectan con Argentina?

Mis raíces son realmente todo, porque me ayudaron a entender mi propia identidad.

Crecí pasando los veranos y, a veces, las Navidades en Argentina, pero no creo haber entendido del todo cuánto había de Argentina en mí hasta que fui más grande. Había cosas en mi manera de relacionarme con la familia, la comida, los negocios, el tiempo, incluso con el ritmo de la vida en general, que a veces me hacían sentir un poco fuera de lugar en Estados Unidos. Después volvía a Argentina y pensaba: ah, de acá viene esto.

No me había dado cuenta de cuánto me estaba achicando para encajar hasta que volví a conectar con mis raíces. Vivir la vida sin pedir permiso, a todo color, es uno de los aspectos más lindos de mi cultura, y estoy profundamente orgullosa de mis raíces.

Soy mitad argentina y mitad mexicana, y las dos culturas son increíblemente importantes para mí. México era imposible de olvidar porque mi mamá se aseguró de que así fuera. En Estados Unidos no tenía tíos ni primos hermanos. En Argentina, de golpe, éramos treinta. Cuanto más grande me hacía, más ganas tenía de reconectarme activamente con esa parte de mí.

Hoy tengo mi ciudadanía argentina, una casa allá y pasamos las fiestas ahí siempre que podemos. Pasó de ser parte de mi herencia a ser una parte muy intencional de la vida que estoy construyendo.

Una nueva idea del éxito

¿Qué significa para vos ser exitosa?

El éxito son mañanas tranquilas y noches en paz.

Es cenar con mi marido, mirar el atardecer, poder estar presente cuando una amiga me necesita y tener suficiente libertad en mi vida como para decidir a qué quiero dedicarle mi tiempo.

Hace cinco años probablemente habría dicho otro millón de dólares en el banco. Y ojo, todavía amo una Birkin. Pero con el tiempo entendés que el dinero es solo una parte de la ecuación. Hoy, para mí, el éxito es tener opciones.

La opción de trabajar increíblemente duro cuando quiero, pero también poder decir: hoy no puedo. Poder estar involucrada con mi familia, mi comunidad, mi equipo y las cosas que realmente me importan.

Profesionalmente, me encantaría construir una comunidad de mujeres que disfruten crear una vida linda y plena para ellas mismas, pero que también entiendan que el éxito puede verse completamente distinto para cada persona.

Crear para conectar

¿Qué te inspira a crear contenido y qué sentís que te diferencia?

La conexión probablemente sea mi mayor inspiración. Lo que todavía amo de las redes sociales es su propósito más inocente. Podés ver a otra persona decir algo que vos también pensaste, viviste o sentiste y, de repente, sentirte un poquito menos sola. En un mundo que a veces puede dar bastante miedo, ese tipo de conexión importa más que nunca.

A veces eso significa inspirar a alguien a finalmente hacer ese viaje del que viene hablando hace años.

Otras veces es algo tan ridículo como hacer un tutorial de maquillaje para la foto del pasaporte y que después alguien me mande un mensaje diciendo que su foto finalmente salió bien. Eso me encanta.

Espero que mi influencia sea menos “comprá esto ya” y más una invitación a viajar más, aprender más, llamar más a la gente que queremos, tener más curiosidad por nuestras raíces y, ojalá, animarnos a hacer que la vida sea lo más divertida y disfrutable posible.

Creo que lo que me diferencia es que de verdad hago esto porque me encanta hacerlo. No necesito convertir cada publicación en plata, y eso me da muchísima libertad para ser yo misma.

También creo que mi historia me da una perspectiva diferente. Soy mexicana, argentina y estadounidense, y predico con el ejemplo. Cuando hablo de viajar, tengo los sellos en el pasaporte para demostrarlo. No estoy simplemente diciéndole a la gente que salga a conocer el mundo. Yo también estoy ahí afuera conociéndolo.

Las mujeres que la inspiran

¿Quiénes son tus inspiraciones y mentores?

Llegó el momento de hablar maravillas de mis papis, que probablemente sean mi mayor inspiración. Emigraron, trabajaron muchísimo, dejaron el ego de lado e hicieron lo que había que hacer.

Incluso trabajando jornadas larguísimas y construyendo sus propias vidas, se aseguraron de que mi hermano y yo viajáramos, estuviéramos conectados con nuestra familia, fuéramos a museos, conociéramos el arte y entendiéramos que la educación y la cultura importaban.

Cuando sos chica, no entendés realmente todo lo que eso requiere. De adulta miro hacia atrás y pienso: ¿cómo hicieron con todo?

Profesionalmente, muchas de mis mentoras son, en realidad, mis amigas. Tuve la suerte de ver a mujeres a mi alrededor construir equipos de contenido, negocios y colaboraciones con marcas en las que ganan todos. Verlas me ayudó a entender que crear contenido puede ser divertido y profundamente personal, y al mismo tiempo tratarse como un negocio de verdad.

Y creativamente, Paris Hilton es, de verdad, una gran inspiración para mí. Durante años la subestimaron mientras ella, en silencio, tenía clarísimo cómo convertir el hecho de ser ella misma en un negocio. Me encantan las mujeres que entienden el negocio detrás de la imagen.

Una mente que nunca deja de explorar

¿Hasta dónde llega tu mente creativa? ¿Te definís como fashionista, creadora de contenido o más dentro del lifestyle?

Demasiado lejos.

Puedo mirar una manta de Missoni y, cinco minutos después, estar investigando si el estampado tuvo alguna influencia de Frida Kahlo, y de alguna manera terminar leyendo sobre diseño azteca. O descubro a un fotógrafo y, de repente, necesito conocer toda su obra.

Mi cabeza simplemente funciona así.

Si tuviera que elegir un título, diría creadora de contenido, porque realmente amo crear y documentar cosas. Obviamente la moda forma parte de eso, pero lifestyle probablemente sea la categoría que mejor contiene todo.

Mi vida no entra en una sola categoría, así que mi contenido tampoco puede hacerlo. Un día puede ser moda o un hotel increíble y, al siguiente, puedo estar atravesando un tratamiento de fertilización in vitro o lidiando con algo muy real dentro de mi familia.

Siempre voy a capturar las partes lindas, pero tampoco voy a hacer de cuenta que lo difícil no existe. Muchas veces es justamente lo que me lleva de una parte linda de la vida a la siguiente.

El ritual de viajar

Contanos sobre tu rutina favorita.

Esto es muy específico, pero amo los vuelos nocturnos.

Tengo mis pantuflas, mis medias de compresión, mis auriculares específicos para volar, todo guardado exactamente donde quiero que esté y, durante las próximas ocho o nueve horas, nadie me puede ubicar. Es uno de los pocos lugares donde logro desconectarme por completo.

También me encanta todo el ritual alrededor de viajar. Hacer la valija, llegar a un hotel, desempacar todo, acomodar mi maquillaje y mi equipo de contenido, saber qué vamos a grabar y cómo van a ser los próximos días.

El título de su vida

Si tuvieras que ponerle un título al libro de tu vida, ¿cuál sería y por qué?

“¿De dónde sos, exactamente?”

Porque siento que pasé gran parte de mi vida respondiendo esa pregunta.

Soy estadounidense. Soy mexicana. Soy argentina. Viví en Carolina del Sur, pasé una enorme parte de mi vida en Miami y probablemente mi estilo de vida nómade me haya formado tanto como en cualquier lugar en particular.

Soy esposa, ama de casa, viajera, hija, hermana mayor, madrina, amiga, creadora, amante de los animales y un montón de otras cosas, dependiendo del día.

No creo tener una identidad perfectamente empaquetada y, sinceramente, tampoco quiero tenerla.

Creo que lo interesante es cómo todas esas partes tan distintas terminaron convirtiéndose en una sola persona. Las partes de mí que son difíciles de definir son las que considero mis mejores cualidades, y nunca más me voy a achicar para que sea más fácil entenderme.

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