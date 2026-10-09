Revitalizing Supreme+ Sculpting Serum: la nueva apuesta de Estée Lauder por la firmeza

Con el paso del tiempo, la disminución natural del colágeno se traduce en cambios en la firmeza, la elasticidad y la definición de la piel. Es precisamente sobre estos signos donde pone el foco Revitalizing Supreme+ Sculpting Serum, el nuevo lanzamiento de Estée Lauder, desarrollado a partir de más de 30 años de investigación de la marca sobre el colágeno.

El sérum parte de un concepto que Estée Lauder define como “lifting facial 5D”: una acción dirigida a cinco zonas del rostro y el cuello en las que los cambios vinculados a la firmeza suelen hacerse más visibles. Estas son la parte superior del rostro, los pliegues nasolabiales, las mejillas, la línea mandibular y el cuello.

El objetivo de la fórmula es ayudar a que estas áreas se vean más firmes, elevadas y definidas, trabajando especialmente sobre el aspecto de las mejillas, el contorno mandibular y el cuello.

Colágeno y péptidos: las claves de la fórmula

Detrás del nuevo Revitalizing Supreme+ Sculpting Serum hay una combinación de Biotech Collagen y hexapéptidos 8 y 9, desarrollada para acompañar la estructura y la firmeza de la piel.

Según la marca, esta tecnología contribuye a mejorar visiblemente la elasticidad y la definición del rostro, además de reducir la apariencia de las líneas. El abordaje no se limita así a un único signo del paso del tiempo, sino que busca trabajar sobre la percepción general de los contornos faciales.

Una textura pensada para el uso diario

Más allá de los activos, la textura ocupa un lugar importante a la hora de incorporar un sérum a una rutina cotidiana. En este caso, es ligera y sedosa, de rápida absorción, y deja la piel suave y flexible sin una sensación pesada.

Revitalizing Supreme+ Sculpting Serum puede utilizarse tanto por la mañana como por la noche, antes de la crema hidratante.

Dentro de la rutina de Estée Lauder también puede combinarse con Advanced Night Repair, uno de los productos emblemáticos de la marca. Mientras este último está pensado para acompañar los procesos naturales de reparación y renovación nocturna de la piel, además de aportar hidratación y luminosidad, Revitalizing Supreme+ Sculpting Serum concentra su acción en la firmeza y la redefinición visible de los contornos.

Dos fórmulas con objetivos diferentes que pueden complementarse dentro de una misma rutina, en un momento en el que el cuidado de la piel pone cada vez más el foco no solo en las líneas, sino también en la firmeza, la elasticidad y la arquitectura del rostro.

at redacción Marie Claire

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