De la herencia maya a las playas de Ibiza: cómo nació Zacbe, la marca de joyas de autor que rediseña el lujo artesanal

Para entender la identidad de Zacbe, hay que viajar en el tiempo hasta los talleres de Taxco, el histórico pueblo de México donde la orfebrería no era -ni es- un trabajo, sino un lenguaje cultural que se transmite de generación en generación. Fue ahí donde Gabriela Muñoz, fundadora y directora creativa de la firma, creció rodeada por el sonido del metal, el espíritu del taller y las enseñanzas de su padre, representante de una estirpe de joyeros dedicados a dominar la plata. Tras más de quince años dentro de la industria y con el oficio grabado en la memoria, decidió volcar ese bagaje en un proyecto propio. Así nació Zacbe -término maya que traduce “camino blanco iluminado”-, una propuesta guiada por la autenticidad y no por la inmediatez de las tendencias, que construye un puente entre la espiritualidad de las culturas ancestrales, la geometría de la arquitectura y una estética contemporánea.

Esa misma búsqueda de belleza con propósito encontró su escenario perfecto para dar el salto internacional en las costas del Mediterráneo. En un editorial de alto impacto realizado en Ibiza, la marca presentó su nueva colección de piezas de autor a través de una producción de escala global. Protagonizada por la top model Jimena Buttigliengo como embajadora de la firma, la campaña contó con la dirección de arte y estilismo del productor Nicolás Pesce Freijo, la lente del fotógrafo David Siluan y la propuesta de maquillaje y peinado de Mary Dego.

El resultado es una serie de postales donde la fuerza visual del metal esculpido a mano dialoga con la luz, la naturaleza y el espíritu libre de la isla.

Geometría, mitología y el arte de transformar la historia en joya

Para Gabriela, la joyería de autor es una disciplina donde la memoria emotiva y la técnica caminan de la mano. Su historia no comenzó con un boceto en un estudio, sino en el corazón mismo de la tradición orfebre mexicana.

-Marie Claire: Gabriela, sos artista y directora creativa de Zacbe ¿Cómo comenzó tu historia con la moda y el diseño de piezas de autor?

-Gabriela Muñoz: Mi conexión con el diseño comenzó en la infancia y se fue profundizando a lo largo de más de quince años en la industria. Nací en una familia de artesanos plateros de Taxco, un pueblo reconocido por su tradición orfebre. Crecí rodeada del brillo del metal y del legado del oficio, aprendiendo en el taller, conviviendo con los artesanos y colaborando en la empresa familiar que fundó mi padre. Con el tiempo decidí emprender mi propio camino y crear Zacbe, una marca que fusiona una visión contemporánea con la riqueza de las culturas ancestrales, explorando el encuentro entre lo ancestral y lo futurista.

El nombre de la firma encierra una carga emotiva y una declaración de principios. "Zacbe es un tributo a la memoria y a las enseñanzas de mi padre, quien formó parte de la segunda generación de joyeros en Taxco", explicó.

En lengua maya, el término significa "camino blanco iluminado", una metáfora que para su creadora funciona como un puente invisible entre la herencia artesanal y una forma renovada de entender el diseño.

Simbología maya y arquitectura convertida en joya

Cada una de las piezas creadas por la marca esconde un relato de viaje y una conexión directa con la riqueza arqueológica del sudeste mexicano. Las formas geométricas y el metal moldeado traducen experiencias místicas en objetos para llevar en la piel.

-M.C.: Cada pieza cuenta una historia ¿Cuál fue la experiencia más sorprendente o significativa de tu vida que inspiró el diseño de alguna de las joyas de esta colección?

-G.M.: Una de las piezas más significativas son los aretes Greca. Hace algunos años recorrí la Ruta Puuc, en Yucatán, y quedé profundamente conmovida por la pirámide de Uxmal. Me fascinó su simbolismo de los 13 cielos de la cosmovisión maya y el misterio que envuelve su arquitectura. Esa experiencia despertó en mí el deseo de traducir esa fuerza espiritual en una joya, dando vida a una pieza que habla de la conexión entre la tierra y el cielo.

El futuro del lujo consciente y el valor del arte manual

En un contexto donde la producción industrial y el consumo acelerado marcan el pulso del mercado, la filosofía de Zacbe apuesta por la preservación de las técnicas tradicionales y el respeto por el entorno natural.

Más allá del ámbito de la moda, la diseñadora proyecta su trabajo hacia un compromiso ambiental concreto: "Mi mayor sueño es colaborar con asociaciones y fondos dedicados a la conservación de las aves, integrando el diseño con el cuidado de la naturaleza". Un camino que busca, además, salvaguardar saberes ancestrales como la orfebrería de taller y el arte plumario para que continúen dialogando con las nuevas generaciones.

Como mensaje final, Gabriela invitó a redefinir la relación con los objetos que elegimos llevar día a día. "En un momento en el que la tecnología está transformando la manera en que producimos y consumimos, creo que es fundamental preservar el valor de lo hecho a mano. Cada pieza artesanal genera oportunidades para quienes mantienen vivos estos oficios y resguarda una herencia cultural irremplazable. Zacbe nace para recordar que el verdadero lujo es aquel que tiene alma y una historia que contar", concluyó.

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