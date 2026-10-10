Superdry & Co: la firma preppy con sello inglés llega por primera vez a la Argentina

Superdry & Co abrió su primer local en Unicenter el pasado 8 de octubre de la mano de Tango Fabric, la empresa argentina que obtuvo la licencia para operar la marca en ocho países de Sudamérica. La llegada incluye una inversión estimada de 40 a 50 millones de dólares en los primeros cuatro años, posicionando a la Argentina como base estratégica en la región.

ESTILO PREPPY JUVENIL

Con un sello preppy como el propio Matt Brewster, director global de Alianzas y Ventas Mayoristas, describe el sello característico del estilo de la firma inglesa, Superdry llega con las mismas colecciones y precios que se presentan al público inglés, buscando mantener a sus clientes fieles y expandirse a un nuevo publico local.

El estilo varsity , los cardigans y sweaters clásicos, así como las remeras básicas de siempre, hacen parte de la colección de apertura, ideal para el cambio de estación que vive la Argentina, así como prendas veraniegas que invitan a soñar con los días cálidos que se acercan.

Local Superdry & Co PC Bang Comunicacion

Matt Brester, quien estuvo presente en la apertura del local en Unicenter, destaca que "la calidad es uno de los focos de la firma, apostando por tejidos finos y duraderos que acompañan el diseño clásico inglés"

Apertura Superdry & Co PC Bang Comunicacion

Tango Fabric, la firma argentina que opera la licencia de Superdry en Argentina y Sudamérica, encabezada por Ezequiel García y Juan Ignacio Tubio Mónaco, cuenta con un plan de expansión que prevé diez aperturas por año en el país, con nuevas tiendas proyectadas en Rosario, Mar del Plata, La Plata y Mendoza. La meta inicial es alcanzar 15 locales en Argentina, replicando estándares europeos de operación y tecnología en cada punto de venta.

A nivel regional, Superdry utilizará la operación argentina como plataforma para crecer en Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. El modelo contempla 10 locales anuales en Sudamérica, dentro de un plan a 20 años que busca convertir a la región en uno de los cinco mercados más relevantes de la marca.

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