Cortes de pelo primaverales que resaltan las facciones

Con la llegada de la primavera a la Argentina, el pelo pide cambios, para dejar atrás los estilos pesados del invierno. Esta temporada invita a cortes frescos, con movimiento y personalidad.

Desde versiones sofisticadas del clásico bob hasta capas que evocan alas de mariposa, los tres cortes que dominan la primavera 2026 no solo marcan tendencia, sino que portan dinamismo y frescura.

Corte mariposa

1.CORTE MARIPOSA

El corte mariposa o butterfly cut se consagra como el favorito de quienes desean conservar el largo sin renunciar al volumen. Con capas largas que enmarcan el rostro y un flequillo tipo cortina, este estilo aporta ligereza y movimiento continuo. Es ideal para rostros ovalados o alargados, y permite jugar con peinados recogidos que simulan un falso bob.

Corte pixie

2.PIXIE

Para las más audaces, el pixie vuelve con fuerza en versiones texturizadas, asimétricas y hasta cobrizas. Este corte corto y rejuvenecedor puede suavizar las líneas de expresión y resaltar los pómulos, logrando un efecto lifting natural. Además, su mantenimiento es sencillo y su aire andrógino lo transforma en un símbolo de estilo con carácter. Es la elección perfecta para quienes desean liberarse del peso capilar.

Bob pulido

3.BOB PULIDO

El bob pulido, también llamado “bob cultivado”, se impone como el corte corto más elegante de la temporada. Con líneas definidas y acabado brillante, este estilo minimalista se adapta tanto a pelo fino como grueso, aportando volumen o estructura según el caso. Su estética chic lo convierte en el favorito de celebridades y editoras de moda, y su practicidad lo hace ideal para acompañar looks de día y de noche.

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