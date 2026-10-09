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BELLEZA | 09-10-2026 18:36

Cortes de pelo primaverales que resaltan las facciones

La primavera llegó al Cono Sur, y con el cambio de estación se renuevan los cortes y estilos.

Tendencias cortes de pelo.

Con la llegada de la primavera a la Argentina, el pelo pide cambios, para dejar atrás los estilos pesados del invierno. Esta temporada invita a cortes frescos, con movimiento y personalidad.

Desde versiones sofisticadas del clásico bob hasta capas que evocan alas de mariposa, los tres cortes que dominan la primavera 2026 no solo marcan tendencia, sino que portan dinamismo y frescura.

corte mariposa
Corte mariposa

1.CORTE MARIPOSA

El corte mariposa o butterfly cut se consagra como el favorito de quienes desean conservar el largo sin renunciar al volumen. Con capas largas que enmarcan el rostro y un flequillo tipo cortina, este estilo aporta ligereza y movimiento continuo. Es ideal para rostros ovalados o alargados, y permite jugar con peinados recogidos que simulan un falso bob

Corte Pixie: el look moderno y audaz que persiste en la moda
Corte pixie

2.PIXIE

Para las más audaces, el pixie vuelve con fuerza en versiones texturizadas, asimétricas y hasta cobrizas. Este corte corto y rejuvenecedor puede suavizar las líneas de expresión y resaltar los pómulos, logrando un efecto lifting natural. Además, su mantenimiento es sencillo y su aire andrógino lo transforma en un símbolo de estilo con carácter. Es la elección perfecta para quienes desean liberarse del peso capilar.

Bubble Bob, corte de cabello corto que vas a querer esta temporada
Bob pulido

3.BOB PULIDO

El bob pulido, también llamado “bob cultivado”, se impone como el corte corto más elegante de la temporada. Con líneas definidas y acabado brillante, este estilo minimalista se adapta tanto a pelo fino como grueso, aportando volumen o estructura según el caso. Su estética chic lo convierte en el favorito de celebridades y editoras de moda, y su practicidad lo hace ideal para acompañar looks de día y de noche.

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