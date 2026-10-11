Vitamina C: cómo actúa en la piel y qué tiene de diferente el nuevo sérum Flavo-C Intense de ISDIN

Su fama se debe principalmente a su poder antioxidante y a su capacidad para mejorar la luminosidad de la piel. Pero detrás de ese activo tan conocido aparece una cuestión menos visible: no alcanza simplemente con mirar qué porcentaje figura en la etiqueta. La estabilidad de la vitamina C, su formulación y la manera en que puede actuar sobre la piel son igualmente importantes.

En ese terreno se inscribe Flavo-C Intense, el nuevo sérum bifásico de ISDIN, formulado con un 15% de vitamina C y desarrollado junto a dermatólogos para abordar distintos signos visibles del envejecimiento.

Tres formas de vitamina C en una misma fórmula

Una de las particularidades del producto está en que ese 15% no proviene de una única fuente. La fórmula combina tres formas diferentes de vitamina C, seleccionadas para actuar en distintas capas de la epidermis.

A ellas se suman otros tres potenciadores antioxidantes. La combinación de estos seis componentes conforma lo que la marca denomina Tri-Antiox Complex, desarrollado para potenciar la acción antioxidante de la fórmula.

La estabilidad es otro de los puntos centrales. Al tratarse de una fórmula bifásica, el objetivo es preservar las propiedades de la vitamina C durante el uso del producto, uno de los principales desafíos que suele presentar este activo.

¿Qué dicen los estudios?

De acuerdo con una evaluación clínica presentada por la marca, realizada durante 112 días en 35 personas de entre 40 y 70 años, incluyendo pieles sensibles, se registraron mejoras en nueve parámetros analizados.

Entre los resultados informados aparecen una disminución del 31% en arrugas, un aumento del 53% en luminosidad, del 42% en uniformidad, del 13% en firmeza y del 27% en hidratación. También se observaron variaciones en elasticidad, rojeces, signos de fatiga y densidad de la piel.

Otro estudio clínico, realizado en 35 mujeres después de cuatro meses de uso diario, utilizó un algoritmo de inteligencia artificial para comparar distintos parámetros de la piel con una base de referencia. Según esos resultados, la apariencia estimada correspondía a una piel tres años más joven. Se trata, de todos modos, de una medición basada en parámetros clínicos y biofísicos y no de una modificación de la edad biológica de la piel.

El desafío de la textura

Otro de los prejuicios alrededor de los sérums con vitamina C es que pueden sentirse densos o aceitosos. En este caso, la tecnología bifásica combina una fase transparente que busca aportar emoliencia con una textura ligera.

El resultado, según describe la firma, es un sérum que se funde rápidamente sobre la piel y deja un acabado suave y sedoso, algo que también puede ser determinante cuando se trata de incorporar un producto a una rutina diaria.

Pensado especialmente para mujeres mayores de 35 años, Flavo-C Intense busca combinar acción antioxidante, luminosidad y tratamiento de los signos visibles del envejecimiento. También puede funcionar como una alternativa para quienes ya utilizan vitamina C y quieren dar un paso más en términos de concentración y estabilidad.

En definitiva, el lanzamiento vuelve sobre una idea cada vez más relevante dentro del skincare: cuando hablamos de activos, no siempre más es mejor. Tan importante como la concentración es la manera en que ese ingrediente está formulado y llega a la piel.

at redacción Marie Claire

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