7 ideas de regalo para el Día de la Madre: todos los estilos y edades

Argentina celebra el Día de la Madre el próximo 18 de octubre en homenaje al festejo religioso a la Divina Maternidad de María. Cómo es costumbre, más allá de reunirse con las madres, los regalos materiales o simbólicos juegan un espacio importante en el sentido día.

1.LIBROS

Para las madres lectoras, un buen libro siempre será un gran regalo, dentro de las novedades del mes de octubre de la Editorial Ateneo ideal para mujeres están; Biopausia de Gisela Gilges, Autoestima de Sol Buscio y Decodifica Tus Vínculos de Flor Cerutti.

2.BALLET EN EL COLÓN

A un par de semanas de estrenar la temporada de ballet del Teatro Colón quedan algunos espacios disponibles, un plan para llevar a mamá y celebrar en uno de los teatros más imponentes del mundo.

3.TERMO DE MATE

Para las mamás amantes del mate y del diseño, este termo Peabody ganador al Sello del Buen Diseño Argentino 2026, combina una amplia paleta de colores, practicidad al tener la tapa mate y la bombilla incorporada y por su puesto un diseño único gracias a su alianza con xCruza.

4. HEAD SPA

En lugares como Jara Taller de Pelo, el Spa para el pelo y cabeza se puede disfrutar rodeado de un ambiente único que combina la atención de expertos capilares en un espacio de diseño y arquitectura con identidad argentina que cualquier mamá va a amar, especialmente para aquellas que no se animan a un spa de pies a cabeza, pero que siempre cuidan de su pelo.

5.EXPERIENCIA DE LONGEVIDAD

Una experiencia de longevidad es un regalo ideal para las madres que quieren verse bien por dentro y fuera, en Era Longevity, la primera clínica de longevidad de la Argentina. En este espacio una madre podrá hacerse un diagnóstico general para enfocar su tratamiento desde una mirada estética, cardiovascular, regenerativa, hasta alguna necesidad específica de dolor.

6.GAFAS DE SOL

De cara al verano que llega a la Argentina unas gafas de sol son un regalo ideal para las madres outdoor, son sello argentino y diseño tendencioso, este modelo de Bonding Eyewear que revive el Limoncello Summer, lo llevarán las amantes del color.

7.PIJAMA

Un clásico de la moda interior siempre serán los pijamas, y nada como el best seller de Victoria´s Secret que llega cada año con detalles reversionados. Este regalo es ideal para las madres que adoran verse bien fuera y dentro de casa.

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