Quién está inventando la moda argentina de 2026: los nombres que hay que mirar

Hay momentos en los que la moda de un país parece estar buscando una nueva identidad. No necesariamente porque aparezca una tendencia capaz de resumirlo todo, sino porque empiezan a repetirse ciertas inquietudes: otras formas de producir, materiales inesperados, prendas que hablan del territorio y diseñadores que ya no necesitan elegir entre lo local y lo global.

Algo de eso está pasando en Argentina.

En 2026, la escena local reúne nombres históricos, firmas consolidadas y una generación que comienza a ocupar espacios que hasta hace algunos años parecían reservados para otros. BAFWEEK celebró sus 25 años con una programación en la que convivieron marcas de trayectoria y propuestas más jóvenes, mientras Designers y programas como Revelaciones de Moda continuaron ampliando el mapa del diseño independiente.

La pregunta, entonces, ya no es solamente qué se usa en Argentina.

Es quién está construyendo lo que vamos a usar después.

Una generación que no quiere parecerse a nadie

Durante mucho tiempo, hablar de diseño argentino remitía inmediatamente a ciertas categorías: diseño de autor, sastrería, artesanía, producción local.

Hoy las fronteras son mucho más difusas.

Los nuevos diseñadores pueden recuperar técnicas tradicionales y, al mismo tiempo, trabajar con upcycling, materiales experimentales, nuevas siluetas o códigos que nacieron directamente en internet.

La identidad deja de aparecer como una fórmula.

Aparece en la mezcla.

Y quizás esa sea una de las características más interesantes del momento actual: no existe una única manera de ser diseñador argentino.

Valentina Schuchner: una feminidad fuera de la perfección

Entre los nombres que ganaron visibilidad durante 2026 está Valentina Schuchner, presente en BAFWEEK y nuevamente en la programación Primavera-Verano 2027 de la semana de la moda porteña.

Su trabajo propone una feminidad que se aleja de una imagen única o demasiado prolija. En su colección presentada durante la temporada Otoño-Invierno 2026 aparecieron corsets, sedas, encajes y lencería atravesados por distintas representaciones de la sexualidad y las etapas de la vida femenina.

Hay en su universo una voluntad de desarmar cierta idea de perfección para permitir que el cuerpo, el volumen y la irregularidad también construyan belleza.

Juliana García Bello: el upcycling deja de ser una etiqueta

Si hay una conversación que atraviesa la moda contemporánea es qué hacer con los materiales que ya existen.

Juliana García Bello convirtió esa pregunta en parte de su lenguaje creativo.

Su propuesta fue una de las que BAFWEEK destacó durante la temporada Otoño-Invierno 2026, con el upcycling como eje del proceso de diseño.

Pero quizás lo más interesante esté en que el reciclaje deja de funcionar como una explicación de la prenda.

La ropa no necesita “parecer reciclada” para hablar de reutilización. Puede ser deseable, sofisticada y contemporánea.

El descarte deja de ser el punto final para convertirse en materia prima.

Emilia Velasco: oficio, cuerpo y territorio

Otro de los nombres que apareció con fuerza durante BAFWEEK Otoño-Invierno 2026 fue Emilia Velasco.

Su colección Invocatoria llevó a la pasarela una propuesta performática atravesada por el oficio, la herencia guaraní y el trabajo manual, con algodón crudo de cooperativa, denim, textiles regionales, crochet y técnicas de anudado.

El resultado permite leer algo que se repite en buena parte de la nueva escena argentina: la ropa deja de ser únicamente una superficie y se convierte en una forma de intervenir sobre el cuerpo.

Puede modificar sus proporciones, generar capas, acompañarlo o transformarlo.

Vestirse también puede ser construir visualmente una silueta.

De Crisci: crear una firma antes que una prenda viral

De Crisci también ocupa un lugar dentro de esta conversación.

La marca participó tanto de la temporada Otoño-Invierno como de la Primavera-Verano 2027 de BAFWEEK y viene construyendo un universo donde identidad, sensualidad y una fuerte presencia visual conviven con referencias provenientes de otros territorios culturales.

En su propuesta más reciente, incluso llevó el automovilismo argentino a la pasarela a través de uniformes reinterpretados, gráfica de competición y códigos propios de los boxes.

En una industria donde muchas marcas intentan reaccionar rápidamente frente a las tendencias digitales, propuestas así recuerdan algo fundamental:

el desafío no es conseguir una prenda viral. Es construir una firma reconocible.

Los nuevos talentos también aparecen fuera de BAFWEEK

La renovación de la moda argentina no sucede únicamente dentro de su semana de la moda más conocida.

En septiembre, Revelaciones de Moda 2026 llevó al Centro Cultural Recoleta las propuestas de seis proyectos emergentes, dentro del calendario de Designers y Buenos Aires Está de Moda.

En la categoría Nuevos Creadores de Moda fueron seleccionadas Michelle Indra Calles con EXUVIAL, Violeta Padilla y Emilia Batkis con LUCIDITY*. En Diseño de Accesorios y Complementos participaron Jesica Pullo con BIOTICO, Guadalupe Benítez Machuca con QONSUMO y Florencia Belén Leoni con PURGATORYUM.

El programa busca justamente detectar, profesionalizar y proyectar talentos que todavía se encuentran construyendo su lugar dentro de la industria.

Y eso abre una pregunta mucho más interesante.

¿Cuántos de los nombres que hoy vemos en pequeñas pasarelas, concursos, universidades, ateliers o redes sociales van a definir la moda argentina dentro de cinco años?

Todavía no lo sabemos.

Pero sí sabemos dónde empezar a mirar.

Mirar hacia afuera sin dejar de mirar hacia adentro

La escena argentina también está atravesada por una tensión inevitable: producir localmente implica hacerlo dentro de un contexto económico y productivo complejo.

Pero esa dificultad muchas veces termina condicionando —y también definiendo— la manera de diseñar.

Durante la edición Otoño-Invierno 2026 de Designers, su fundador Guillermo Azar y su directora creativa Romina Cardillo pusieron justamente el acento en la producción local, los procesos, los materiales y el oficio.

La programación reunió a JT, Raimondi, Kostüme, Haeder y Esquina, junto con propuestas emergentes, bajo un concepto que buscaba volver al origen de los materiales y de los procesos creativos.

La moda argentina no necesita reproducir exactamente lo que sucede afuera.

La pregunta más interesante es qué puede decir desde acá.

Eso aparece en la recuperación de técnicas artesanales, en la revalorización del oficio, en el interés por los materiales y el territorio, pero también en una generación que consume referencias globales sin renunciar a construir códigos propios.

Entonces, ¿quién está inventando la moda argentina de 2026?

No hay un solo nombre.

Hay una escena.

Diseñadores que trabajan con upcycling. Otros que vuelven al oficio. Algunos experimentan con la silueta, recuperan saberes y materiales o construyen universos visuales capaces de ser reconocidos sin necesidad de mirar una etiqueta.

Quizás la verdadera novedad de la moda argentina de 2026 no sea una tendencia, sino la aparición simultánea de muchas voces diferentes.

Y si este año está dejando algo claro es que, para entender cómo se puede vestir la Argentina mañana, hay que empezar a mirar a quienes hoy todavía están inventando su propio lenguaje.

at Milagros Cabrera.

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