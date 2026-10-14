Ideas de outfit con jeans anchos para las noches de primavera y verano

Los jeans anchos son ideales para armar diversos outfits para una noche elegante sin tener que sacrificar confort. La clave, está en tu libertad y comodidad. Para esta temporada de primavera y verano, se pueden combinar con las útlimas tendencias 2027 que la Semana de la Moda de París anticipa.

Los jeans son la prenda ideal de cualquier guardarropa gracias a la versatilidad que tienen para adaptarse a cualquier estilo. Esta prenda que en los 80´/90´ supo ser un boom, continúa entre las más elegidas a la hora de armar looks, aunque ahora existe una versión más moderna y estilosa, donde los jeans anchos aparenta ser la tendencia de denim ideal para la temporada primavera-verano.

Jeans anchos tipo barrel Zara

Jeans anchos

Existen diversas maneras de combinar jeans anchos para una noche elegante sin tener que sacrificar confort. La clave, está en tu libertad y comodidad.

Versatilidad

El denim es sin duda una de las prendas más versátiles de todos los tiempos. Podes usarlo todo el año, tanto para una noche elegante como para un día casual, y adaptarlo a tu estilo.

3 formas de combinar jeans anchos:



Los jeans anchos te dibujan una silueta totalmente nueva. Podes optar por una propuesta de tiro alto acampanado, para conseguir un efecto vintage de los 80´, o los jeans culotte con pierna cropped -por encima del tobillo- que quedan bien para cualquier ocasión. Un top ajustado al cuerpo es el contrapunto ideal para generar un equilibrio en tu outfit. Te mostramos algunas ideas para combinarlos.

Ideas de look con jeans anchos Zara

Los jeans anchos aparentan ser la tendencia del denim para la próxima temporada primavera-verano. Existen diversas maneras de combinarlo, desde los outfits casuales hasta el elegante sport. Esta prenda es súper versátil, por lo que se adapta a tu estilo de manera ideal. Lo importante es que te sientas libre y cómoda.

Jeans anchos look nocturno Zara

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