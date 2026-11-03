Día del Sándwich: Lugares en Buenos Aires para probar versiones clásicas y originales

Pocas preparaciones gastronómicas tienen la capacidad de adaptarse a tantas culturas, gustos y momentos como el sándwich. Dos panes y un relleno pueden parecer una fórmula sencilla, pero sus posibilidades son prácticamente infinitas. Desde las recetas más tradicionales hasta las interpretaciones contemporáneas de los chefs, este clásico demuestra que no siempre se necesitan grandes elaboraciones para conseguir sabores memorables.

Cada 3 de noviembre se celebra el Día Mundial del Sándwich, una fecha vinculada con el nacimiento de John Montagu, IV conde de Sandwich, a quien la tradición atribuye la popularización de esta preparación en la Inglaterra del siglo XVIII. Aunque la costumbre de colocar alimentos entre panes es mucho más antigua, su nombre quedó asociado para siempre a uno de los formatos más populares de la cocina.

En la Argentina, el sándwich ocupa un lugar especial en la identidad gastronómica. Está presente en las confiterías tradicionales, en las parrillas, en los bares de barrio y, cada vez más, en restaurantes que exploran nuevas técnicas de cocción, panes de elaboración artesanal e ingredientes de diferentes partes del mundo.

El pan dejó de ser un simple acompañamiento para convertirse en protagonista, mientras que los rellenos incorporan sabores, texturas y combinaciones que van mucho más allá de los clásicos.

Para celebrar esta fecha, seleccionamos ocho propuestas de Buenos Aires y sus alrededores que muestran las distintas maneras de reinterpretar un plato tan cotidiano como irresistible.

Ítalo Ristorante: focaccia artesanal y sabores italianos

En el histórico Circolo Italiano de Recoleta, Ítalo Ristorante propone una cocina de inspiración italiana en la que los panes artesanales también encuentran su lugar.

Una de las opciones es la Focaccia con Vegetali e Brie, elaborada con pan casero preparado a diario, con tomates secos y aceitunas. El relleno combina vegetales asados, queso brie fundido y pesto rosso de tomates secos, logrando un equilibrio entre la intensidad de los ingredientes y la textura del pan.

Al frente de la cocina se encuentra el chef Darío Gualtieri, bajo la conducción de Germán Ruberto. La propuesta incluye otras especialidades italianas, como el tramezzino de jamón crudo, tapenade de aceitunas y tomates confitados, y una schiacciata con mortadela italiana, stracciatella, rúcula y pesto de albahaca.

Sole di Parma: focaccias de masa madre y rellenos artesanales

En Tigre, Sole di Parma apuesta por una propuesta de inspiración italiana en la que la elaboración artesanal ocupa un lugar central. Los panes se preparan en el local y buena parte de los sándwiches se sirven en focaccia de masa madre elaborada con harina orgánica.

Entre las combinaciones aparecen el prosciutto con bocconcino y tomates confitados, la mortadela con pistacho y stracciatella, y una versión de Italian Beef.

Para quienes prefieren otros tipos de pan, también hay opciones como el Hot Pastrami y el sándwich de atún, preparados con pan de sémola casero.

La variedad de rellenos y el protagonismo de los panes convierten a este espacio en una alternativa para quienes disfrutan de los sabores italianos y las preparaciones hechas desde cero.

Ciro: las focaccias italianas que conquistan Buenos Aires

Con locales en Palermo y Puerto Madero, Ciro incorpora a su propuesta gastronómica una selección de focaccias que recuperan sabores característicos de Italia.

El punto de partida es un pan de miga aireada y corteza dorada, que acompaña distintas combinaciones de ingredientes.

Entre las opciones se destacan la focaccia con mortadela, pesto y stracciatella; la de salame, tomate seco y mozzarella; y la de prosciutto crudo, rúcula y aceite de oliva extra virgen.

También hay una versión de tres quesos y otra de jamón cocido al natural con queso, dos alternativas que apelan a sabores más clásicos.

Para acompañar, un café de especialidad o una bebida fresca completan una propuesta que funciona tanto para un almuerzo informal como para una pausa durante el día.

La Cabrera: el choripán argentino en versión de autor

Pocos sándwiches representan tanto la identidad gastronómica argentina como el choripán. En La Cabrera, el chef Gastón Riveira propone una reinterpretación de este clásico con su Chorisán.

La preparación comienza con un chorizo artesanal cocinado a las brasas en corte mariposa, una técnica que permite conseguir un exterior crocante y un interior jugoso.

Se sirve en pan tostado, acompañado de lechuga, tomate fresco y aderezos caseros, entre los que aparecen el chimichurri y la salsa criolla.

Esta especialidad puede encontrarse en La Cabrera al Paso, en el Aeroparque Jorge Newbery, y también forma parte de la propuesta itinerante de street food que la marca lleva a diferentes festivales gastronómicos a través de su Chori Bondi.

Una manera diferente de acercarse a un clásico profundamente argentino.

Il Quotidiano: un club sándwich con todos los clásicos

El club sándwich es una de esas preparaciones que sobrevivieron a las modas gastronómicas sin perder vigencia. Su estructura de varias capas, la combinación de ingredientes y el contraste de texturas lo convirtieron en un clásico internacional.

En Il Quotidiano, la receta reúne pan de molde, pechuga de pollo, huevo a la plancha, jamón y panceta.

Las hojas verdes y el tomate fresco aportan ligereza, mientras que una lactonesa de ajo y tomillo incorpora una nota aromática que acompaña la preparación.

El resultado combina el sabor intenso de la panceta con la suavidad del pollo y la cremosidad del aderezo. Se sirve acompañado de papas fritas crocantes, manteniendo el espíritu de este sándwich tradicional con algunos detalles propios.

Osaka: un bao que fusiona sabores de Asia y Argentina

La cocina nikkei encuentra en el sándwich otra oportunidad para experimentar con ingredientes y técnicas de diferentes tradiciones.

En Osaka Buenos Aires, el Niku Bao propone un pan al vapor que luego se fríe, relleno con asado braseado, pepino, cebolla morada encurtida, cilantro y ají amarillo ahumado.

La preparación combina la suavidad del pan con la intensidad de la carne y la frescura de los vegetales, mientras que los encurtidos aportan acidez y contraste.

Una propuesta que demuestra cómo el formato del sándwich puede incorporar técnicas asiáticas sin perder su carácter de comida informal.

Y cuando se trata de preferencias personales, Leandro Bouzada, de Osaka Buenos Aires, elige una combinación mucho más clásica:

"Mi sándwich preferido es pan francés recién hecho, una tapa con manteca clarificada, la otra con mayonesa de ajo, jamón cocido natural y queso tybo".

Las Violetas: el sándwich de miga como tradición porteña

Hablar de sándwiches en Buenos Aires implica detenerse en uno de sus grandes clásicos: el sándwich de miga. Y pocas confiterías representan mejor esa tradición que Las Violetas, uno de los cafés notables de la ciudad.

En sus salones de vitrales, mármoles y revestimientos de madera, los sándwiches forman parte de una historia gastronómica que atraviesa generaciones.

La elaboración conserva características esenciales de este clásico porteño: pan artesanal sin corteza, rellenos equilibrados y preparaciones realizadas en el día.

Entre sus especialidades aparecen los triples de roquefort y jamón, además de una versión de alcaucil que distingue a la confitería.

En tiempos de panes de masa madre y combinaciones de autor, Las Violetas demuestra que algunas recetas tradicionales mantienen su atractivo precisamente por su sencillez.

Allenby: el pastrami como protagonista

El sándwich de pastrami tiene una larga tradición en los delicatessen de Nueva York, pero también encontró nuevas interpretaciones dentro de la gastronomía porteña.

En Allenby, la propuesta desarrollada por Alejo Waisman parte de un corte de brisket, o pecho vacuno, sometido a un proceso de elaboración que requiere entre 16 y 17 días.

La carne se cura durante 14 a 16 días en una salmuera con agua, sal, azúcar y especias. Después se cocina lentamente durante 12 a 15 horas a baja temperatura, incorporando el ahumado en las últimas dos horas.

Este procedimiento permite conseguir una textura tierna y jugosa, que se complementa con un pan de molde artesanal elaborado con kümmel, una especia de notas ligeramente anisadas.

El sándwich se completa con mostaza de Dijon, cebolla caramelizada, pepinillos encurtidos y una combinación de quesos Fontina y Dambo.

El contraste entre la carne ahumada, la acidez de los pepinillos, el dulzor de la cebolla y la cremosidad de los quesos da como resultado una interpretación de un clásico neoyorquino con identidad propia.

Desde los sándwiches de miga hasta las focaccias italianas, los baos de inspiración asiática o las carnes ahumadas, el Día Mundial del Sándwich es una oportunidad para descubrir cómo una preparación aparentemente simple puede contar tantas historias gastronómicas diferentes.

at redacción Marie Claire

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