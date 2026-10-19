Conocé la técnica sandwich que más hidrata y repara el pelo

En las redes sociales han surgido varios métodos para tratar el pelo seco, como el hair slugging o el uso de mascarillas antes del shampoo. Sin embargo, el último truco que promete ser extremadamente efectivo es la técnica CWC, una guía específica sobre cómo lavar el pelo con un orden particular de productos.

Esta técnica se presenta como una solución para combatir el encrespamiento, la textura áspera del pelo seco, la falta de brillo y el daño general del pelo. Si tu pelo se ha visto afectado por el sol o el uso de herramientas de calor, la técnica CWC podría ser la respuesta. Aquí te explicamos cómo aplicarla y qué productos utilizar.

¿Qué es la técnica CWC?

La técnica CWC, popularizada en TikTok, es una guía de lavado de pelo basada en el concepto de "sandwich". Su nombre proviene de las palabras en inglés "conditioner-wash-conditioner", que representan los pasos esenciales del método.

Este método implica aplicar primero acondicionador, luego shampoo y finalizar nuevamente con acondicionador. La idea es proporcionar una hidratación adicional y aliviar la sequedad excesiva en el pelo más dañado.

¿Por qué funciona?

El shampoo contiene ingredientes limpiadores que pueden secar el pelo al eliminar la suciedad y el exceso de grasa. Al aplicar acondicionador antes del champú, se protege el pelo de esta sequedad excesiva. Luego, al finalizar con acondicionador, se asegura una mayor suavidad, hidratación y brillo.

La técnica CWC es adecuada para todo tipo de pelo y es especialmente popular entre quienes tienen rizos, ya que ayuda a evitar los nudos y reduce el encrespamiento. Sin embargo, si tienes el pelo muy graso, es mejor utilizar productos específicos que hidraten sin engrasar o considerar no usar esta técnica.

Cómo hacer la técnica CWC: paso a paso

El nombre CWC ya sugiere los pasos a seguir. Primero, aplica acondicionador sobre el pelo seco, de medios a puntas, y deja actuar durante unos tres minutos. Luego, lava tu pelo normalmente con champú, aplicándolo en el cuero cabelludo con movimientos circulares y aclarando bien.

Después de enjuagar el champú, aplica nuevamente acondicionador sobre el pelo mojado, deja que penetre y enjuaga de nuevo. Este método es simple pero efectivo para tratar el pelo dañado.

Puedes desenredar el pelo antes de aplicar el acondicionador inicial o después, antes del champú, según tu preferencia. Además, puedes usar diferentes acondicionadores con propiedades variadas, como uno reparador al inicio y uno suavizante al final. Para un toque final, aplica unas gotas de aceite capilar en las puntas después de secar el pelo.

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