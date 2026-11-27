Hay decisiones que implican mucho más que un cambio de profesión. Suponen abandonar certezas, cuestionar los mandatos asociados a la edad y animarse a empezar de nuevo. Para Ana Paula “Ani” Vedia, ese momento llegó cuando, después de consolidar su carrera en la ingeniería química, decidió darle lugar a un deseo que la acompañaba desde la infancia: dedicarse a cocinar.

En 2018 comenzó a estudiar en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) y, una vez finalizada su formación, se postuló para realizar una pasantía con Martín Berasategui, uno de los grandes referentes de la alta cocina española. Aunque superaba la edad prevista para ingresar, fue aceptada.

“Siempre me veía viviendo de la gastronomía. Lo más difícil fue salir de mi zona de confort, pensaba todo dos veces. Y también fue perder un trabajo que quería, que me daba muchas satisfacciones”, recuerda.

Su paso por el País Vasco fue determinante. Allí incorporó una filosofía de trabajo que, tiempo después, trasladaría a un producto que poco tiene de solemne y mucho de identidad argentina: el alfajor.

Reinventarse sin empezar de cero

Lejos de considerar sus años en la ingeniería como una etapa ajena a su presente, Vedia reconoce en aquella formación muchas de las herramientas que hoy definen su manera de trabajar. La precisión, la rigurosidad y la atención a los procesos conviven con la intuición y la sensibilidad necesarias en la cocina.

“La formación te marca a fuego: la rigurosidad, la prolijidad, respetar el producto final, la materia prima”, explica. Incluso durante los primeros tiempos de su emprendimiento, cuando las ventas eran bajas, hubo una convicción que la mantuvo activa: “Que la suerte me encuentre trabajando por lo que me gusta”.

Su recorrido también pone sobre la mesa una cuestión que atraviesa a muchas mujeres: la sensación de que existe una edad determinada para comenzar una nueva carrera, reinventarse o perseguir un deseo postergado.

En su caso, aquello que inicialmente percibía como una desventaja terminó convirtiéndose en parte de su diferencial.

Cuando el alfajor se encuentra con la alta cocina

Vedia imaginaba su futuro profesional entre los fuegos de un restaurante. Sin embargo, a su regreso del País Vasco, una receta de alfajores modificó sus planes.

“Tenía claro que quería destacarme en un rubro donde pareciera que no hay mucho por hacer y sabía que era el camino de la alta cocina”, señala.

Así, desde La Plata, comenzó a explorar las posibilidades de un clásico de la gastronomía argentina a partir de técnicas, ingredientes y combinaciones poco habituales. Su propuesta pone especial atención en la trazabilidad de las materias primas, la elaboración artesanal y el respeto por los procesos.

Actualmente, su equipo trabaja con 16 variedades de galletitas, cada una con diferentes espesores y métodos de cocción. Los rellenos, por su parte, abren un universo de posibilidades que le permite experimentar sin perder de vista la esencia del producto.

Entre sus creaciones más singulares se encuentra un alfajor elaborado con trufa negra. Según cuenta, fue el primero de estas características en la Argentina.

También desarrolló su propia interpretación del alfajor Dubái antes de que esta tendencia se popularizara entre las grandes marcas.

La creatividad como forma de identidad

¿De dónde surge una nueva combinación de sabores? Para Vedia, la inspiración puede aparecer en una experiencia gastronómica, en un recuerdo, en una tendencia internacional o incluso en una sugerencia de sus clientes.

“De las tendencias reversionadas con ingredientes de altísima calidad y pensarlas entre dos tapas”, explica sobre su proceso creativo.

Pero innovar también supone encontrar la manera de comunicar aquello que resulta desconocido. Durante 2026, uno de sus mayores desafíos fue precisamente ese: acercar ingredientes como la trufa negra a consumidores que quizás nunca los habían probado, contar su procedencia y explicar por qué forman parte de sus creaciones.

En un mercado cada vez más competitivo, su apuesta no está puesta en la masividad, sino en construir una identidad reconocible a través del sabor y la calidad.

“No queremos ser una marca de tipo industrial, queremos ser memorables a través de la calidad”, asegura.

Los sueños que todavía quedan por cumplir

Aunque encontró en la alfajorería un espacio propio, Vedia no renuncia a aquella primera imagen de sí misma trabajando en un restaurante. Entre sus proyectos pendientes está el de abrir uno dedicado a las pastas. Y hace pocas semanas abrió su propio café con alfajores, por supuesto, en su ciudad, La Plata.

Mientras tanto, desea que quienes prueben sus alfajores los recuerden por haber descubierto un sabor diferente, una combinación inesperada o una nueva manera de disfrutar algo conocido.

Su historia demuestra que reinventarse no necesariamente significa dejar atrás todo lo aprendido. A veces, consiste en encontrar un nuevo lugar donde volcar la experiencia acumulada, recuperar aquellos deseos que quedaron postergados y permitirse imaginar otros futuros posibles. Incluso cuando el punto de partida es algo tan cotidiano como un alfajor.

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