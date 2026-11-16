Con la llegada de los días más cálidos, la gastronomía porteña comienza a renovar sus propuestas. Los ingredientes de estación, las preparaciones frescas y las recetas que recuperan los sabores del Mediterráneo encuentran su lugar en las cartas de restaurantes y cafés de Buenos Aires.

En sintonía con esta tendencia, Le Blé presenta su nueva carta primavera-verano 2027, con una selección de platos que recuperan clásicos de la cocina italiana, incorporan nuevas combinaciones y amplían las alternativas para desayunos, brunch y almuerzos. La burrata, la focaccia y el pesto son algunos de los protagonistas de una propuesta que apuesta por la diversidad de sabores y las preparaciones para compartir.

Burrata, focaccia y pesto: los sabores que marcan la temporada

La influencia de la cocina italiana y mediterránea se refleja en combinaciones que privilegian la calidad de las materias primas y recuperan preparaciones tradicionales desde una perspectiva contemporánea.

Entre los ingredientes que ganan protagonismo aparece la burrata, el queso italiano de textura cremosa que se convirtió en uno de los favoritos de la gastronomía contemporánea. Combinada con tomates frescos, vegetales asados o pastas, aporta una textura suave que contrasta con otros sabores y preparaciones.

Otro de los grandes protagonistas es la focaccia, el tradicional pan italiano elaborado con aceite de oliva. Su versatilidad la convirtió en una alternativa para reinventar los sándwiches, incorporando ingredientes como mortadela, quesos, vegetales y diferentes salsas.

En su nueva carta, Le Blé incorpora dos versiones de sándwiches de focaccia: una de burrata y mortadela, que reúne dos ingredientes característicos de la gastronomía italiana, y otra de pollo y palta, una combinación que suma nuevos sabores a este clásico.

El pesto, por su parte, conserva su lugar entre las preparaciones tradicionales. Elaborado generalmente con albahaca, aceite de oliva, ajo, piñones y queso, permite acompañar pastas, panes y ensaladas, aportando intensidad y frescura.

Dentro de las novedades de Le Blé, este ingrediente aparece en los penne rigate al pesto y burrata, un plato que combina la pasta italiana con la cremosidad del queso y el sabor característico de la albahaca.

Platos frescos y nuevas alternativas para los días de calor

Más allá de los clásicos italianos, las cartas de temporada también incorporan preparaciones que responden a distintas preferencias y momentos del día. Los vegetales frescos, las proteínas y las combinaciones de ingredientes de distintas tradiciones culinarias forman parte de una oferta cada vez más diversa.

En esta línea, Le Blé suma un wrap mediterráneo, pensado como alternativa para un almuerzo informal, y dos variedades de pokes, de pollo y trucha, que amplían las opciones disponibles durante los meses de calor.

La propuesta se completa con una tabla para compartir, que recupera uno de los aspectos más característicos de la cultura gastronómica mediterránea: la posibilidad de reunir distintos sabores alrededor de una misma mesa.

Estas incorporaciones forman parte de una renovación que busca ofrecer alternativas tanto para quienes prefieren recetas tradicionales como para quienes eligen probar nuevas combinaciones.

El placer de compartir alrededor de la mesa

Más allá de los ingredientes, la inspiración mediterránea propone una manera de entender la gastronomía vinculada con el disfrute, la diversidad de sabores y el encuentro alrededor de la mesa.

En esta tradición, la comida no se limita a un plato individual. Las preparaciones para compartir, los panes, los vegetales, los quesos y el aceite de oliva forman parte de una cultura culinaria en la que los alimentos y la experiencia de comer tienen igual importancia.

Con una historia que comenzó en Buenos Aires en 2008, Le Blé construyó su identidad alrededor de los desayunos, las meriendas, la panadería y las propuestas para almorzar. Su nueva carta primavera-verano incorpora sabores de inspiración mediterránea a esa oferta cotidiana, con opciones que van desde los sándwiches de focaccia hasta las pastas y los platos frescos.

Así, entre recetas italianas, ingredientes de estación y nuevas interpretaciones de preparaciones clásicas, la inspiración mediterránea encuentra su lugar en la gastronomía porteña. Una invitación a disfrutar de los sabores de la temporada y recuperar el placer de sentarse a la mesa, compartir y comer sin apuro.

at redacción Marie Claire

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