Ensalada de peras caramelizadas, queso azul y granola salada: una receta fresca para primavera

Hay algo en la primavera que nos invita a renovar. Los días se alargan, la luz cambia y, casi sin darnos cuenta, empezamos a buscar comidas más frescas, livianas y llenas de color.

Es una de mis épocas favoritas del año. Una temporada que invita a disfrutar más del aire libre, de las mesas compartidas y de una cocina fresca, simple y llena de sabor.

Creo que una buena ensalada, con los ingredientes adecuados, puede convertirse en un plato lleno de personalidad, donde cada elemento aporta algo diferente y todo encuentra su equilibrio.

Esta vez elegí una combinación que me encanta: hojas verdes frescas, peras caramelizadas, queso azul y una granola salada que le aporta ese toque crocante y distinto al plato.

La dulzura de las peras contrasta con la intensidad del queso azul, mientras que las hojas verdes aportan frescura y la granola suma textura y profundidad de sabor.

Y acá quiero detenerme en la granola salada, porque es una de esas preparaciones que vale la pena tener siempre a mano. Es fácil de hacer, se puede guardar en un frasco hermético y es perfecta para sumar a ensaladas, acompañar otros platos o simplemente disfrutar como un snack crocante en cualquier momento del día.

Me gusta jugar con estos contrastes. Combinar lo dulce con lo salado, lo suave con lo crocante, lo fresco con lo intenso. Porque muchas veces son esos pequeños detalles los que hacen que un plato sencillo se vuelva especial.

Y quizás eso sea lo que más disfruto de esta manera de cocinar: descubrir que no hacen falta demasiados ingredientes ni preparaciones complejas para crear algo rico, equilibrado y lleno de sabor.

Una ensalada que invita a disfrutar de la primavera, de los días más cálidos y del placer de comer bien.

Ingredientes para la ensalada de peras y queso azul

Rinde 2 porciones.

Mix de hojas verdes (kale, espinaca y rúcula)

2 peras (que no estén muy maduras)

1 cucharada de miel

100 g de queso azul

4 cucharadas de granola salada

2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana

5 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 cucharadita de mostaza de Dijon

Sal marina

Ingredientes para la granola salada casera

1 ¼ taza de avena tradicional

¼ taza de coco en escamas

⅓ taza de semillas de girasol

⅓ taza de semillas de calabaza

1 cucharadita de sal marina

1 pizca de pimienta de cayena

1 cucharada de miel

1 cucharadita de aceite de oliva

Cómo preparar la granola salada paso a paso

En un bowl, integrar todos los ingredientes secos: la avena, el coco, las semillas, la sal marina y la pimienta de cayena. En un bowl pequeño, mezclar bien el aceite de oliva y la miel. Unir los ingredientes secos con los líquidos hasta integrarlos. Distribuir la preparación sobre una placa cubierta con papel manteca. Llevar al horno a 150 °C durante 15 minutos. Remover suavemente y cocinar durante otros 15 minutos. Dejar enfriar completamente sobre la bandeja. Guardar en un recipiente hermético hasta el momento de utilizar.

Cómo hacer la ensalada de peras caramelizadas y queso azul

Lavar bien las peras, cortarlas a lo largo en ocho partes y retirar el centro. Calentar una sartén a fuego medio, agregar una cucharada de aceite de oliva y colocar las peras. Rociar con la miel y caramelizar lentamente. Luego, dar vuelta las peras para caramelizarlas del otro lado. Reservar. Para preparar la vinagreta, colocar en un bowl el vinagre de sidra de manzana, el aceite de oliva restante, la mostaza de Dijon y la sal marina. Batir con un batidor de alambre hasta que los ingredientes estén bien integrados. Retirar los tallos más duros de las hojas verdes y cortarlas con las manos. En un bowl, incorporar las hojas verdes, el queso azul en trozos pequeños, las peras caramelizadas y la granola salada casera. Aderezar con la vinagreta, integrar suavemente y servir.

El resultado es una ensalada que encuentra su equilibrio en los contrastes: la frescura de las hojas verdes, la intensidad del queso azul, el dulzor de las peras y la textura crocante de la granola. Una combinación que demuestra que una preparación sencilla puede convertirse en un plato lleno de personalidad.

at Ayelén Jaquenod

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