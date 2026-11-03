Brunch, burrata y nuevos sabores: las tendencias gastronómicas que llegan a Buenos Aires

Con la llegada de los días más cálidos, los desayunos, brunch y almuerzos en Buenos Aires empiezan a incorporar ingredientes más frescos, combinaciones livianas y alternativas que responden a diferentes preferencias alimentarias. La burrata, la chía, la palta y las preparaciones proteicas aparecen cada vez con mayor protagonismo en las cartas de cafés y restaurantes.

En este contexto, Le Blé presenta su nueva carta primavera-verano 2027, una renovación que combina su tradición de boulangerie francesa con influencias de la cocina italiana y algunas de las tendencias que atraviesan la gastronomía actual.

El brunch se reinventa: más proteínas y nuevas combinaciones

El brunch dejó de ser exclusivamente una comida de fin de semana para convertirse en una opción que se adapta a distintos momentos del día. Y su evolución también se refleja en los ingredientes.

Entre las novedades de Le Blé aparece el Brunch Mesón, pensado para compartir, junto con un desayuno keto, que propone alternativas con menor contenido de carbohidratos.

También se incorporan el chia pudding, una preparación a base de semillas de chía, y los egg bites, pequeños bocados de huevo que se suman a la tendencia de los desayunos ricos en proteínas.

La posibilidad de agregar una porción de proteína a determinadas preparaciones también forma parte de esta renovación, en sintonía con el creciente interés por personalizar la alimentación.

Burrata, mortadela y focaccia: la inspiración italiana

Si hay un ingrediente que ganó protagonismo en las cartas gastronómicas de los últimos tiempos, es la burrata. Este queso italiano de textura cremosa se convirtió en uno de los favoritos para acompañar ensaladas, pastas y sándwiches.

La nueva carta de Le Blé incorpora una focaccia de burrata y mortadela, una combinación que reúne dos clásicos de la gastronomía italiana. A ella se suma una versión de pollo y palta, que propone una alternativa con ingredientes frescos.

Las novedades incluyen, además, un sándwich keto elaborado con pan nube, una preparación caracterizada por su textura aireada y su bajo contenido de carbohidratos, y un wrap mediterráneo, pensado para quienes prefieren una comida más liviana.

Pastas, pokes y platos para compartir

La renovación también llega a los almuerzos con propuestas que combinan ingredientes de distintas tradiciones culinarias.

Entre las incorporaciones aparecen los penne rigate al pesto y burrata, una preparación que reúne la intensidad aromática de la albahaca con la cremosidad del queso italiano.

Para quienes buscan otras alternativas, la carta suma pokes de pollo y trucha, además de la Tablita Le Blé, una opción pensada para compartir diferentes sabores alrededor de la mesa.

Las bebidas también forman parte de la actualización, con nuevas propuestas para acompañar desayunos, almuerzos y meriendas.

Un clásico porteño que se adapta a los nuevos hábitos

Desde su creación en 2008, Le Blé construyó una identidad vinculada con la tradición de la panadería francesa y la cultura del café porteño.

Sus clásicos, como los croissants, las baguettes, el pan de campo y las tostadas belgas, conviven ahora con preparaciones que incorporan nuevos ingredientes y referencias internacionales.

La nueva carta primavera-verano 2027 refleja una transformación que va más allá de un solo establecimiento: la búsqueda de variedad, la posibilidad de elegir y la incorporación de distintas influencias gastronómicas se consolidan como parte de la experiencia de salir a comer en Buenos Aires.

at redacción Marie Claire

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