Día Mundial de la Pasta: 5 lugares para celebrar con las mejores pastas artesanales en Buenos Aires

Hay pocos platos que despierten tanta unanimidad como un buen plato de pasta. Puede ser una receta heredada de los abuelos, unos ravioles caseros de domingo o una preparación contemporánea que combina ingredientes inesperados. La pasta tiene la capacidad de adaptarse a diferentes culturas, cocinas y generaciones sin perder su esencia.

Cada 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta, una fecha que tiene su origen en el primer Congreso Mundial de Pasta, realizado en Roma en 1995. Tres años después, en 1998, se celebró por primera vez esta jornada internacional, con el objetivo de reconocer su importancia gastronómica, cultural y alimentaria.

En Argentina, la tradición italiana encontró un terreno especialmente fértil. Las pastas forman parte de la identidad culinaria del país y, aunque las recetas clásicas siguen teniendo un lugar privilegiado, una nueva generación de cocineros experimenta con masas, rellenos, técnicas de cocción y combinaciones de sabores.

Del fuego a las salsas tradicionales, de los rellenos elaborados a las preparaciones de cocción lenta, estas cinco propuestas muestran distintas maneras de interpretar un plato que nunca pasa de moda.

La Piccola: rigatoni con una salsa que combina cremosidad y picante

En Palermo, La Piccola apuesta por las pastas caseras elaboradas a mano, con una carta acotada que también contempla alternativas vegetarianas, veganas y sin gluten.

Entre sus especialidades aparecen los rigatoni spicy vodka, una preparación que combina la intensidad del tomate, la cremosidad de la salsa, un toque de vodka y el contrapunto picante.

El secreto también está en la forma de la pasta. Los rigatoni tienen una estructura tubular y una superficie estriada que permite que la salsa se adhiera tanto por dentro como por fuera. Su nombre deriva del italiano rigato, que significa "estriado". Una demostración de cómo la elección del formato puede transformar por completo la experiencia de un plato.

Regina: una especialidad del Piamonte con técnicas de la cocina clásica

En Recoleta, Regina propone una cocina de bistró que reúne influencias de las tradiciones gastronómicas de Francia, Italia y España.

Su interpretación de los agnolotti del plin recupera una especialidad del Piamonte, en el norte de Italia, reconocida por su pequeño tamaño y por el característico pellizco de masa con el que se cierra cada pieza.

La versión del restaurante lleva un relleno de carnes y se acompaña con una demi-glace elaborada a partir de fondos de cocción, que aporta profundidad de sabor. Una espuma de parmesano suma cremosidad, mientras que el aceite de trufa blanca y el pangrattato incorporan notas aromáticas y una textura crocante.

El resultado reúne tradición italiana y recursos de la cocina clásica en una preparación donde los contrastes de sabores y texturas tienen tanto protagonismo como la propia pasta.

Chizza: la lasaña familiar que requiere horas de preparación

En Los Cardales, Chizza conserva una receta vinculada con la historia personal de su chef, Franco Malacisa, quien recupera en su lasaña los sabores de su infancia y la tradición de la cocina italiana.

La elaboración tiene nueve capas de masa casera y ocho de carne, preparada durante más de tres horas con una base de cebolla, zanahoria y apio, vino tinto, tomate italiano, ajo y hierbas aromáticas.

Entre las capas se incorporan salsa bechamel y queso parmesano. Luego, la lasaña se cocina durante una hora y cuarenta y cinco minutos en el horno y se deja reposar para que pueda cortarse sin perder su estructura.

Antes de llegar a la mesa, se vuelve a calentar y gratinar. Una receta que reivindica el valor del tiempo, la paciencia y las preparaciones transmitidas de generación en generación.

Carmen: cuando las pastas se encuentran con el fuego

La cocina de Nacho Feibelmann, al frente de Carmen, en Palermo, propone una interpretación de las pastas frescas donde las técnicas tradicionales conviven con el ahumado y las cocciones a las brasas.

Su carta incluye preparaciones como la girandola de batata al rescoldo, los cappelletti de remolacha, los fagottini de asado y los tortelli de hongos al Kamado.

La presencia del fuego es uno de los elementos que define su identidad gastronómica. Las brasas, el rescoldo y el Kamado permiten incorporar sabores y aromas que se apartan de las combinaciones más habituales de la cocina italiana.

También aparecen formatos clásicos como rotolo, tagliatelle, conchiglie y gnocchi, en una propuesta que combina el oficio de la pasta artesanal con ingredientes y técnicas asociados a la cocina argentina.

L'Adesso: un recorrido por los sabores regionales de Italia

El chef Leonardo Fumarola, al frente de L'Adesso Ristorante, propone una cocina que recupera distintas expresiones de la tradición italiana a través de sus ingredientes y técnicas.

Para celebrar el Día Mundial de la Pasta, el restaurante presenta una degustación especial que incluye ravioloni Nino Bergese rellenos de ricota y espinaca, pappardelle elaborados con harina de castañas y acompañados de hongos de pino frescos, arándanos y trufa blanca, y rigatoni alla gricia, una receta tradicional con guanciale, pecorino y pimienta.

La propuesta también explora una faceta menos habitual: la pasta como protagonista de los postres. Entre las preparaciones aparecen un raviolo frito de chocolate con helado de avellanas, fettuccine con mosto de uva concentrado y frutas secas, y cannoli rellenos de ricota y miel.

Una manera de recorrer diferentes regiones, sabores y posibilidades de la gastronomía italiana a través de un mismo ingrediente. La experiencia especial está prevista para el mediodía del 25 de octubre.

Mucho más que un plato de pasta

Aunque sus orígenes y recetas estén ligados a diferentes regiones de Italia, la pasta se convirtió en un lenguaje gastronómico universal. En Argentina, esa herencia encontró nuevas formas de expresión, incorporando ingredientes locales, técnicas contemporáneas y tradiciones familiares.

El Día Mundial de la Pasta es también una oportunidad para celebrar ese encuentro entre memoria e innovación. Porque detrás de unos ravioles, una lasaña o un plato de rigatoni siempre puede haber algo más que una receta: una historia, una técnica o una manera particular de entender la cocina.

at redacción Marie Claire

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