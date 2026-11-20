La gastronomía puede ser una forma de contar historias, preservar tradiciones y construir identidades. Para Cindy Higa, la cocina siempre estuvo ligada a sus raíces familiares y al encuentro entre dos culturas: la peruana y la japonesa. Nacida en una familia de ascendencia japonesa, creció rodeada de sabores que combinaban ambas tradiciones, una experiencia que terminaría por definir su camino profesional.

Formada en Lima y con ocho años de vida en Japón, Higa lleva más de dos décadas dedicada al arte del sushi como itamae, un oficio históricamente asociado con los hombres. A lo largo de su trayectoria participó en el desarrollo de Osaka en distintos países de América Latina, entre ellos Perú, Chile, Brasil y Argentina, donde actualmente se desempeña como chef ejecutiva.

Su mirada sobre la cocina nikkei va mucho más allá de la combinación de ingredientes. Para ella, se trata de respetar las técnicas y los productos, mantener viva la memoria cultural y, al mismo tiempo, animarse a experimentar. Una filosofía que aplica tanto a sus creaciones como a la manera de entender la evolución de la gastronomía contemporánea.

-Sos nikkei de nacimiento, te formaste en Lima y viviste ocho años en Japón. ¿De qué manera esas dos culturas construyeron tu identidad, tanto personal como gastronómica?

-Me formé y estudié en Lima, pero también viví una parte importante de mi vida en Japón, lo que me ayudó muchísimo a comprender mis raíces. En casa, tanto mis padres como mis abuelos siempre preparaban comida casera y teníamos muy presente la cultura japonesa, ya que mis abuelos maternos y paternos son japoneses.

Los años que viví en Japón me permitieron entender de dónde venía toda esa tradición cultural tan fuerte que había en mi familia.

En casa comíamos a veces comida peruana, otras veces japonesa y, muchas veces, una mezcla de las dos. Esa experiencia de vivir entre ambas culturas hizo que me gustaran tanto y que pudiera sentirme identificada con cualquiera de ellas. Todo eso terminó influyendo muchísimo en mi manera de cocinar.

Tenés más de 20 años de experiencia como itamae. ¿Qué te atrajo inicialmente de la cocina japonesa y qué es lo que todavía hoy te sigue apasionando de este oficio?

Desde muy chica estuve vinculada con la comida japonesa. Crecí con esos sabores incorporados y con muchos productos japoneses presentes en la cocina de mi casa. Eso es algo que todavía hoy me gusta muchísimo: poder hacer combinaciones.

Puedo preparar una comida peruana y agregarle sazón japonesa. Es algo que tengo muy marcado, tanto desde el sabor como desde las técnicas. Actualmente trabajo con la cocina peruana y la japonesa, y esta última siempre está presente en lo que hago.

-La cocina japonesa tiene una tradición muy marcada por la disciplina, la precisión y el respeto por el producto. ¿Qué aprendizajes de tus años en Japón siguen presentes en tu manera de trabajar?

Durante los años que viví en Japón aprendí muchísimo sobre la disciplina, la precisión y el respeto por los ingredientes. Son conocimientos que adquirí tanto en las cocinas profesionales como en casa, y que también aplico a la gastronomía peruana.

Para mí, es fundamental respetar el producto y seguir una buena técnica. Por ejemplo, podés tener un ingrediente de excelente calidad, pero si no contás con un cuchillo bien afilado, podés arruinarlo.

Por eso, en mi manera de trabajar siguen siendo esenciales el orden, la limpieza, la prolijidad y el cuidado de cada detalle. Es importante tener bases sólidas para evitar imprevistos mientras cocinás y lograr que cada plato mantenga la misma calidad.

Trato de que mis platos salgan siempre iguales. No siempre es posible, pero intento cuidar hasta los detalles más pequeños.

-Históricamente, el mundo del sushi estuvo dominado por hombres. ¿Cómo fue construir tu trayectoria como mujer en ese ámbito y qué cambios observás en las nuevas generaciones de cocineras?

-Es cierto que históricamente los hombres estuvieron al frente de las barras de sushi. Pero creo que muchas veces se dejó de lado algo importante: las mujeres siempre estuvieron presentes en las cocinas, aunque no necesariamente fueran visibles detrás de una barra.

En mi caso, nunca sentí discriminación por ser mujer. La mayoría de las personas con las que me relacioné eran descendientes de japoneses y habían aprendido a cocinar de sus madres. Por eso, nunca me hicieron sentir que no podía trabajar en una barra de sushi por ser mujer.

Creo que hoy es mucho más frecuente ver mujeres en las cocinas profesionales de los restaurantes, preparando comida para muchas personas. Pero las mujeres siempre estuvimos en las cocinas, transmitiendo conocimientos y tradiciones de generación en generación.

-Participaste en el desarrollo de Osaka en Perú, Chile, Brasil y ahora Argentina. ¿Qué particularidades encontraste en el público argentino y cómo dialoga la propuesta nikkei con nuestra cultura gastronómica?

Después de haber participado en el desarrollo de Osaka en varios países, encuentro que el público argentino es bastante exigente, pero también muy abierto a descubrir nuevos sabores.

Argentina tiene una gran variedad de productos con los que se pueden crear propuestas muy interesantes. En Osaka buscamos trabajar con ingredientes locales en cada país donde estamos presentes.

Acá existe un consumo importante de carnes, pero también hay muy buenos pescados y mariscos. Esa diversidad me permite sentirme cómoda y explorar distintas posibilidades.

Hay productos que quizás muchos argentinos todavía no probaron, pero nuestro trabajo como chefs es justamente presentarles cosas nuevas y lograr que les gusten.

El comensal argentino pide, exige y busca novedades. Por eso trato de innovar y de no ofrecer siempre lo mismo. Ese es uno de mis grandes desafíos: presentar platos nuevos y conseguir que, al probarlos, alguien diga: “Mmm, está rico”.

-Después de tantos años de experiencia, ¿qué ingredientes, técnicas o combinaciones todavía logran sorprenderte? ¿Hay algo que te gustaría explorar y aún no hayas podido hacer?

-Después de tantos años de experiencia, puedo decir que la cocina está en constante evolución. Siempre aparecen técnicas nuevas y combinaciones diferentes que me demuestran que todavía tengo muchísimo por aprender.

Me siguen sorprendiendo muchas cosas y continúo explorando para crear propuestas nuevas, sin quedarme únicamente con lo que ya conozco.

Por más delicioso que sea un plato, siempre se le puede dar una vuelta y trabajar el mismo producto con una técnica diferente.

No me gusta mantener siempre la misma carta. Prefiero que evolucione y que siga sorprendiendo tanto al público como a mí misma. Siempre hay cosas que mejorar, cambiar o reinterpretar. Lo importante es no dejar de aprender.

-Si tuvieras que pensar en el futuro de la cocina nikkei, ¿hacia dónde imaginás que va a evolucionar? ¿Qué te gustaría que las nuevas generaciones conservaran y qué creés que deberían animarse a transformar?

-Creo que la cocina nikkei tiene un futuro enorme. Es una gastronomía que evoluciona constantemente, incorpora técnicas nuevas y productos de distintas regiones, y moderniza muchas de sus preparaciones sin perder la esencia de sus raíces peruanas y japonesas.

A las nuevas generaciones siempre les recomendaría conservar el respeto por el producto, la disciplina, la precisión y la filosofía japonesa.

También es importante estudiar y entender de dónde viene cada preparación, cómo nació y por qué fue cambiando. Cuando conocemos esa historia, podemos comprender mejor por qué evolucionan las cosas y de qué manera podemos transformarlas.

Para mí, evolucionar no significa perder la identidad, sino encontrar nuevas formas de expresarla.

La cocina nikkei nació del encuentro entre las culturas peruana y japonesa, pero también tiene una enorme capacidad de reinventarse. Los nikkei de Perú, Japón o Brasil desarrollaron sus propias maneras de cocinar a partir de la convivencia entre distintas tradiciones.

Cada adaptación aporta algo diferente. Lo que siempre aconsejo es no perder la identidad propia.

at Fernando Gomez Dossena

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