Bienestar personalizado: la propuesta de Medicus que suma IA para acompañar tu ritmo diario y potenciar tu vitalidad

El ritmo de la vida cotidiana invita a repensar de manera constante cómo habitamos nuestro cuerpo y de qué forma priorizamos la salud. Bajo esta mirada integral y con el respaldo de la ciencia, Medicus lanzó Cuidarte, un programa innovador que integra tecnología de vanguardia e Inteligencia Artificial para acompañar a sus asociados a construir su mejor versión.

Desarrollado como un beneficio exclusivo y 100% gratuito para sus asociados, la propuesta busca estar presente en la agenda diaria con herramientas amigables, intuitivas y hechas a medida que simplifican las decisiones saludables de cada día.

Cuestionarios inteligentes, movilidad a medida y hábitos cotidianos

El diferencial del programa radica en cómo utiliza la tecnología para potenciar la medicina del estilo de vida a través de tres pilares diseñados por especialistas. En primer lugar se encuentra Checky, una experiencia digital inteligente que analiza los hábitos diarios a partir de la mejor evidencia médica. Mediante un cuestionario ágil sobre nutrición, descanso y rutinas, la herramienta identifica qué aspectos requieren mayor atención y ofrece sugerencias personalizadas y realizables para prevenir dolencias a futuro.

Para acompañar el cuerpo en movimiento, la propuesta suma a Fisify, una aplicación enfocada en la postura, la flexibilidad y la salud articular. Mediante programas diseñados por kinesiólogos y profesionales, la plataforma ofrece rutinas a medida para combatir los efectos del sedentarismo, recuperar movilidad y prevenir molestias físicas. Este circuito se completa con una cuidada selección de contenidos y artículos sobre nutrición, bienestar emocional y hábitos saludables, íntegramente curados por el equipo médico de la institución.

Prevención, talleres a medida y diagnósticos en entornos de trabajo

Además de acompañar el camino personal de cada usuario, Cuidarte extiende su impacto al ámbito laboral a través de una división corporativa especializada. Esta área propone llevar la medicina preventiva a las organizaciones mediante diagnósticos precisos e implementación de talleres diseñados para el bienestar de los equipos de trabajo.

La iniciativa expresa una mirada actual en la que el cuidado de la salud se incorpora de forma natural y equilibrada a la vida profesional, creando entornos más saludables, empáticos y sostenibles.

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