El virus de VPH: cómo cuidarnos y la claves para prevenirlo

VPH son las siglas que se usan para identificar al Virus de Papiloma Humano. Aunque es la principal infección de transmisión sexual, poco se habla de ella y de sus efectos. Por ello, es importante saber cómo cuidarnos y prevenir esta afección.

¿Cómo prevenir el VPH?

Este virus infecta las mucosas y la piel, y existen más de 150 tipos distintos que se clasifican en alto o bajo riesgo. En las peores circunstancias puede llegar a desarrollar cáncer, por lo que en los últimos tiempos se buscó informar y fomentar la prevención a través de la vacuna. A continuación, ofrecemos más detalles sobre esta infección:

El VPH se transmite durante las relaciones sexuales, incluso durante el sexo oral y puede ocurrir aunque la persona portante del virus no presente ningún síntoma.

y puede ocurrir A pesar de que en la mayoría de los casos la infección no produce síntomas y hasta puede desaparecer sola, en otro gran porcentaje puede producir verrugas en los genitales, o hasta cáncer de cérvix, vulva, vagina, pene o ano. También puede llegar a infectar la garganta y producir cáncer orofaríngeo.

¿Cómo prevenir el VPH?

La forma más eficaz de no contraer VPH es mediante la vacunación . Es segura, ya que no contiene el virus completo ni material genético del mismo, cancelando así las posibilidades de que produzca la enfermedad. Tiene la capacidad de desarrollar la producción de defensas contra el virus cuando se administra antes de comenzar a tener relaciones sexuales.

. Es segura, ya que no contiene el virus completo ni material genético del mismo, cancelando así las posibilidades de que produzca la enfermedad. Tiene la capacidad de desarrollar la producción de defensas contra el virus cuando se administra antes de comenzar a tener relaciones sexuales. En lo que refiere a la vacunación, a partir de los 12 años, se aplican dos dosis separadas por 6 meses. Las personas en condiciones de riesgo, mujeres u hombres, deberán recibir tres dosis.

¿Cómo prevenir el VPH?

Otra forma de prevenir la transmisión de VPH es el uso de preservativo. Reduce el riesgo pero no lo elimina por completo, ya que el virus puede contraerse a través de zonas que el profiláctico no cubre.

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