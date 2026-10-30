¿Iniciaste la primavera con Vitamina D baja?: 9 síntomas y como tratarlos

Tras finalizar el invierno en la Argentina con la baja exposición al sol, existe la posibilidad de que tu cuerpo no haya sintetizado la cantidad suficiente de vitamina D. Esta es una hormona esencial en procesos de absorción de calcio, el fortalecimiento del sistema inmune y el metabolismo. Descubrí los nueve síntomas a tener en cuenta para descubrir si tienes déficit de la vitamina D y consultar a un especialista.

La exposición cuidada y en periodos no muy prolongados al sol es la forma principal en la que el cuerpo puede producir su propia vitamina D. Pero es normal que durante los seis meses de las estaciones más frías se reduzca nuestro tiempo al sol, por lo que existe la posibilidad de que tu cuerpo no tenga una reserva suficiente de esta vitamina.

La importancia de la vitamina D para tu salud

La vitamina D se sintetiza gracias a la exposición al sol

La doctora en biomedicina Diana Díaz Rizzolo es una experta en temas metabólicos explica que para mantener estables los valores en países con muchos meses de oscuridad como los nórdicos (Finlandia, Suecia, Islandia e inclusos Reino Unido) el Estado lleva adelante campañas de suplementación. Es por eso que esos lugares presentan mejores valores que otros ubicados más al sur del Ecuador.

La vitamina D es una hormona importante para lograr mantener una buena salud ósea, reducir los procesos inflamatorios, mejorar el sistema inmune, favorecer el crecimiento celular y mejorar el metabolismo.

En la actualidad, los profesionales a nivel internacional no recomiendan el análisis de niveles de la vitamina D en personas que no presenten determinada sintomatología, salvo que pertenezcan a grupos de riesgo (mayores de 70 años, embarazadas, personas con fracturas o problemas óseos).

Es por eso que como paciente es importante prestar a estos síntomas y en el caso de contar con una cantidad considerable consultar a un profesional para que haga un testeo de niveles de la vitamina.

Los países nórdicos la suplementan

Pero si detectas alguno de estos síntomas, antes de ir al médico podés comenzar a consumir una dieta rica en alimentos como huevos, pescado, leche, jugo de naranja y garantizar una exposición con protección de al menos 10 o 15 minutos al sol.

Síntomas de vitamina D baja

1-Dolor de huesos, especialmente en la zona baja de la espalda

El cirujano de columna, José Francisco Lizón, explica que la vitamina D es esencial para la absorción del calcio y el fósforo en el intestino, algo importantísimo para tener huesos fuertes. "La deficiencia grave de vitamina D puede provocar raquitismo en niños y osteomalacia en adultos, dos enfermedades caracterizadas por la debilidad y deformidad ósea".

El dolor en la zona baja de la espalda puede ser un indicador

2- Problemas digestivos

Si las molestias gastrointestinales son una constante en tu vida (estreñimiento, diarrea o náuseas), la deficiencia de esta vitamina puede ser una de las causas. Aunque actualmente se busca primero si existen intolerancias o sensibilidades a los lácteos o el glúten, esta puede ser una causa y es más sencilla de tratar.

3- Alopecia

La vitamina D tiene una participación activa en el proceso de crecimiento del cabello, ya que estimula los folículos pilosos. Por eso, es tu aliada para tener un pelo más sano y fuerte. Si notás una caída drástica de cabello, podés consultar para saber si esta no es la causa.

4- Pérdida de apetito

También tenes que cuidarte de no sufrir un exceso de vitamina D, ya que esto puede generar un aumento de los nivel de calcio en la sangre. Como síntoma de esta situación las personas pueden perder el apetito, sentir náuseas, vómitos, debilidad o sentirse nerviosas.

5 - Cambios en el estado de ánimo

Los cambios de ánimo pueden ser síntomas de déficit

Una investigación de la revista Critical Reviews in Food Science and Nutrition, revisó más de 40 estudios acerca de los efectos de la vitamina D en el ánimo y su incidencia en la depresión en adultos. La conclusión a la que llegaron es que esta hormona transforma el triptófano en serotonina, la hormona del ánimo.

Los expertos explican que existe una relación entre la deficiencia de vitamina D y el trastorno afectivos estacional, que afecta a la gente durante los periodos fríos y los síntomas pueden durar incluso en la primavera.

6 - Debilidad muscular

Según un estudio publicado en la revista científica Calcified Tissue, el deficit de la vitamina D incrementa en un 78 por ciento el riesgo de perder fuerza muscular. Esto se debe a que ayuda a la reparación muscular y la liberación de calcio necesario para la contracción muscular.

7 - Piel pálida

El Instituto de Investigación del Cáncer de Reino Unido presentó un informe en el que revelaron que las personas con piel más clara presentan menores niveles de vitamina D y recomendaron incluirlas en los grupos de riesgo, con el objetivo de que reciban suplementos.

Las personas de piel más blanca son más propensas a tener déficit de vitamina D

8 - Problemas para dormir

En Nutrition Neuroscience publicaron un estudio realizado en personas de entre 20 y 50 años, en el que descubrieron que la vitamina D juega un papel fundamental a la hora de dormir. En el trabajo de campo, quienes la había consumido disfrutaron una hora más de sueño diaria y de mayor calidad, por lo que al despertarse tuvieron mejor performance y menor sensación de cansancio.

9 - Aumento de peso

El Instituto Europeo de la Obesidad confirmó que un estudio realizado por el New England Medical Center detectó que los niveles bajos de la vitamina D se asociaban a un aumento de grasa corporal y predisposición al desarrollo de diabetes. Un súbito aumento de peso, que no se explica con cambio de hábitos, puede ser un indicador de déficit.

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