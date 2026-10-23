Lo cierto es que la salud vaginal se va deteriorando con los partos, la edad o la menopausia, entre otras razones. De esta manera , el objetivo del rejuvenecimiento evita la aparición de algunos síntomas y molestias relacionadas con la vagina y mejorar el bienestar de las mujeres.

“ El rejuvenecimiento vaginal permite mejorar la zona íntima de la mujer que, con el paso de los años, también sufre cambios. Dichos tratamientos le devolverán la confianza y le permitirán volver a llevar una vida sexual más placentera y plena”, Explica el Dr. Catterino, Cirujano plástico y miembro de la ASPS, SACPER y SCPBA

CÓMO SE REALIZA ESTA CIRUGÍA

La cirugía plástica más comúnmente solicitada es la reducción de labios (vulvoplastia o labioplastia) y operaciones de reducción del canal vaginal (vaginoplastia).

Esta cirugía plástica es realizada generalmente bajo anestesia local con sedación o general.

También existe una técnica no invasiva que son los Hilos generadores de Colágeno Aptos Intimate.

Los hilos APTOS Intimate son hilos reabsorbibles espiculados de policaprolactona, ácido poliláctico y ácido hialurónico que estimulan la síntesis de colágeno y elastina, así como la neoangiogénesis.

“Además de rejuvenecer la apariencia física exterior de la vulva, mejoran la fuerza de sujeción del tejido del interior de la vagina, reparándolos y rehabilitándolos” cuenta el Dr.Catterino

Rejuvenecimiento vaginal: la técnica para mejorar la intimidad

¿Cuáles son los objetivos del rejuvenecimiento vaginal?

Desde tratar la incontinencia urinaria y estrechar y tonificar el canal de la vagina como la sequedad vaginal, que puede provocar molestias en las relaciones sexuales.

“ Además, es fundamental mejorar el aspecto general del aparato genital femenino ya que ayuda a las relaciones sexuales de la paciente, con todo lo anterior” indica el Dr.Catterino.

Beneficios del rejuvenecimiento vaginal

- Mejora la hiperlaxitud del suelo pélvico.

-Reduce las molestias al orinar o en las relaciones sexuales.

-Ayuda a evitar incontinencias urinarias leves.

-Elimina verrugas vulvares (producidas por el HPV) y cicatrices después de cesáreas y/o episiotomías.

-Alivia la picazón y la sensación de sequedad vaginal en la menopausia o después del parto o la cesárea.

-Mejora la calidad de vida y las relaciones sexuales.

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