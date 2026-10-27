Longevidad más allá de lo estético: cómo vivir tus últimos años

El secreto de la eterna juventud está cada vez más cerca, con avances científicos el abordaje a la vejez como un concepto médico y no conformarse a vivir con dolor crónico o enfermedades que influyen en la calidad de vida durante los últimos años, es hoy el propósito de los especialistas en longevidad.

La Doctora Natalia Ayala Vázquez, médica neurocirujana, especialista en medicina regenerativa, habló con Marie Claire Argentina sobre el abordaje al nuevo concepto médico de longevidad, que lo eleva a un plano más allá de lo estético y comparte cuáles son los tratamientos que se realizan hoy en día.

Zona de sueroterapia

"UN CAMBIO DE PARADIGMA"

"La longevidad empezó como una tendencia por el interés de la sociedad, y esta medicina es un cambio de paradigma para la salud; optimizar mi salud hoy, cuidarme hoy para prevenir enfermedades” establece la doctora Ayala, también especialista en longevidad, medicina del dolor e intervencionismo.

LONGEVIDAD Y BIOWELLNESS

La tendencia de longevidad y biowellness ya llegó a la Argentina y la Doctora Ayala fundadora de Era Longevity, primera clínica de longevidad de la Argentina cuenta como ha sido la evolución de esta nueva medicina en el país. “A nivel sociedad la tendencia longevitiy llegó a un punto de tanto interés que nosotros mismos teníamos un centro en otro lugar, en Puerto Madero, y al aumentar el nivel de demanda, nos mudamos a un nuevo espacio en Zona Norte con mayor capacidad, y hoy tenemos un clínica de longevidad que ofrece múltiples servicios”.

“En Era Longevity somos un equipo de médicos interdisciplinarios dermatólogos, cirujanos plásticos, anestesiólogos, neurocirujanos, traumatólogos, y más, formados en medicina tradicional, pero especialistas en longevidad, que queríamos tener todo en un mismo lugar para poder hacer protocolos wellness, sueroterapia, rehabilitación, tener un laboratorio de cardio donde podamos hacer estratificación cardiovascular, todo para brindar una mirada integral a nuestros pacientes” instaura la doctora Ayala Vázquez.

MÁS ALLÁ DE LOS ESTÉTICO

Cuando se habla de longevidad muchas personas lo relacionan inmediatamente con el lado estético, pero va más allá de esto, en los últimos siglos la esperanza de vida aumentó, pero consigo, los últimos años se viven con dolores crónicos, riesgos cardiovasculares y enfermedades que con nuevas técnicas de medicina de longevidad se pueden prevenir y tratar.

Cámara Hiperbárica ERA Longevity

“Nosotros dividimos Era Longevity en tres grandes áreas, estética, longevidad y dolor, porque cada persona encuentra su interés principal. Obviamente hacemos la parte estética porque verse bien viene de la mano de sentirse bien, cuando uno se ve bien se quiere sentir bien, somos la parte física y lo que somos por dentro”. Concluye la también docente en la Universidad Austral.

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