Narcisista, love bombing, gaslighting, red flags. De pronto nos inundan los términos para nombrar algo que no es nuevo, pero sí, va encontrando palabras. Así, al navegar en el universo digital, encontramos perfiles en redes sociales dedicados a narrar el vínculo tortuoso con una madre narcisista, videos que enumeran señales de alarma cuando el narcisista es la pareja, hilos que convierten una experiencia en checklist. Y también, el cine. Entre los varios films que abordan el tema, Yo, narciso, protagonizada por Natalia Oreiro y Adrián Suar, lo lleva al extremo en clave de comedia. Hoy el tema es conversación social y un vocabulario que durante décadas fue patrimonio de especialistas y de quien llegaba a un consultorio por un vínculo que lo lastimaba, aparece muy cercano, cotidiano y oído. Pero una etiqueta no es un diagnóstico. Y desde adentro, casi nunca se ve con claridad.

Ponerle nombre

“Para detectar el narcisismo hay que creerle al cuerpo“, asegura Inés Lorenzo, psicóloga especialista en comunicación no violenta. La aclaración es porque, muchas veces, la víctima duda acerca de si realmente está viviendo una situación de manipulación y sufrimiento en un vínculo narcisista.

“Me quiere y me lastima, las dos cosas”, “Yo antes era diferente: confiaba, podía trabajar, podía estudiar. Ahora dudo de todo”. Son frases que la lic.Lorenzo escucha en el consultorio con frecuencia. El patrón se repite: culpa, confusión, miedo. Y una pregunta suele ser recurrente: ¿cómo puede doler así algo que se parece tanto al amor?

“Se sufre enormemente porque no se trata de un patrón de maltrato constante, sino que reina la contradicción, la intermitencia entre momentos idealizados y momentos de maltrato”.

¿De qué hablamos cuando decimos Narcisismo?

La palabra viene del mito griego. Narciso se mira en el agua. Se mira, se mira, se mira. Y se ahoga en sí mismo. Lorenzo toma esa imagen para explicar el trastorno: “La definición del narcisismo es eso: transparentar al otro. El narcisista no tiene empatía”. El otro deja de existir. Solo queda e importa el deseo propio.

Sigmund Freud llevó la figura mitológica al psicoanálisis. De esta forma, popularizó el concepto para nombrar el amor, la energía que se dirige hacia el propio ego. El centro de psicología Mensalus lo define como un rasgo o patrón de la personalidad: admiración excesiva hacia uno mismo, necesidad constante de validación externa, marcada falta de consideración hacia los sentimientos de los demás.

Pero no es lo mismo tener rasgos narcisistas que padecer un trastorno. “En mayor o menor medida todos poseemos rasgos narcisistas que pueden ser funcionales en nuestra vida, pero no dominan nuestra personalidad: cierta competitividad, deseo de reconocimiento, sensibilidad a la crítica”, explica Viviana Maller, licenciada en Psicología, especialista en Psicoterapia Cognitiva y coordinadora de programas terapéuticos focalizados en trauma vincular. Para hablar de trastorno, esos rasgos tienen que ser severos, rígidos y estables en el tiempo, además de funcionar como vectores centrales que conforman la personalidad. Tienen que aparecer en todas las relaciones y deteriorar los vínculos significativos.

La bibliografía distingue además dos tipos. El grandioso, con “aires de superioridad”: autoimagen exagerada, conducta de dominio, casi nula conciencia del daño. Y el vulnerable, “la víctima eterna”, hipersensible a la crítica.

Los dos tienen en común el sentir que merecen un trato especial. Y por supuesto, vínculos instrumentales (“te quiero porque me servís para algo”). El trastorno o patología se presenta con reacciones explosivas ante la frustración, la culpa siempre está afuera. “El primero genera principalmente miedo; el segundo, culpa”, resume Maller.

Lorenzo aporta una clave para no confundir fragilidad con narcisismo. Una persona deprimida o en un momento vulnerable, sea una madre o una pareja, puede herir. Pero en algún momento cede. “Va a haber un quiebre. Vas a poder tener un diálogo; en algún momento va a haber una reflexión”, describe. “En cambio, con el narcisismo, no. No hay quiebre”. Sin embargo, es importante marcar que la única manera de procesar un vínculo con un narcisista es acudir a un terapeuta, ya que él o ella no lo harán.

Narcisismo on demand

Es por eso que si bien podría pensarse que el narcisismo es tan viejo como la humanidad, es cierto que en estos tiempos atomizados e hiperconectados estos rasgos cobran cierto protagonismo.

“En la era digital, estos términos prenden porque reflejan experiencias que, tal vez, antes no tenían una denominación“, explica Maller. “A nivel de cada persona, seguramente causa alivio encontrar palabras que nombren las experiencias que se han vivido. Porque nombrarlas hace que uno se sienta menos solo en el dolor”. Lorenzo rescata que “alguien que hoy lee su propia historia en una publicación puede encontrar ahí un motivo de consulta que antes no existía“. De esta forma, el nombre abre una puerta. El problema empieza cuando se confunde la puerta con la casa. Es decir, cuando se reemplaza la elaboración de estas cuestiones por uno o dos tips genéricos que se leen entre otros reels que se consumen de cocina o memes políticos. “Las personas traen al consultorio pedazos de frases de Instagram y creen que tienen todo identificado”, advierte Lorenzo. Le dicen a la pareja: “Vos sos esto”. Y la etiqueta, en lugar de esclarecer, se vuelve un arma. “Termina transformándose en una agresión y una defensa, y muchas veces la persona no ve sus propios rasgos”. Y acá, lo que se pierde es la mirada sobre el vínculo: si el otro es el narcisista, yo no tengo nada que ver.

Por supuesto, no se trata de repartir culpas - cuando hay violencia, la prioridad es salir-, y luego, escapar de achatar lo complejo, poder profundizar. “Quizás ese hombre no es un manipulador narcisista, sino una persona muy frágil, deprimida, que tiene momentos de arrebato. Pero no es un psicópata. La psicología no es matemática, la terapia permite el marco en donde tratar lo que el paciente vive, poder capitalizarlo para acompañarlo y lograr bienestar”, remarca Lorenzo.

Maller agrega que es clave saber que no se puede diagnosticar a distancia, ni desde el relato de un tercero ni desde un video. “Un trastorno de la personalidad exige constatar continuidad en el tiempo, presencia en distintos contextos, impacto en las diferentes áreas de la vida. Los seres humanos somos muy complejos. No es correcto encasillar a una persona en una etiqueta diagnóstica de manera liviana”. Por eso, cuando alguien consulta por “un ex narcisista”, el eje no es el ausente. “Lo importante es entender lo que le pasa al paciente”. La etiqueta, en todo caso, sirve para validar la experiencia de quien consulta. No para dictar sentencia sobre otro.

Por otro lado, existe una inclinación de los analistas de fenómenos sociales, a traer este concepto desde la psicología y extrapolarlo. Prestemos atención y veamos si toda una sociedad podría estar actuando “con narcisismo“.

“El narcisismo no es amarse a uno mismo. Es casi lo contrario: sacrificar la vida para sostener una imagen en la que creemos ser amados”.

El mito de Narciso

En cuanto a la etimología del concepto y la dimensión más social, varios intelectuales han reflexionado. En principio, la palabra arrastra un malentendido. Para la filósofa Florencia Abadi, doctora por la UBA, investigadora del CONICET y autora de El sacrificio de Narciso (Punto de Vista Editores). El narcisismo no es amarse a uno mismo. Es casi lo contrario: “sacrificar la vida para sostener una imagen en la que creemos ser amados”. En el mito, Narciso no se ama, más bien se ahoga. Por eso, sostiene, “el narcisismo y el egoísmo se oponen”. El egoísta se prioriza. El narcisista se posterga para ser querido.

En las redes esa lógica encuentra su escenario ideal. Abadi lo resume como “vivir para la mirada del otro, hasta ahogarnos“. Se refiere a hacer cosas para la foto, vestirse para la imagen que se va a subir, estar pendiente de comentarios, likes y fluctuaciones de las reacciones de forma exacerbada. Para ella el narcisista es el que “busca desesperadamente el amor de los demás”.

Por su parte, la antropóloga Paula Sibilia, docente en la Universidade Federal Fluminense, mira el fenómeno desde otro ángulo. Para ella, las redes no crearon ese “yo supuestamente omnipotente, narcísico”. Fueron diseñadas a su medida.

Un amor disfrazado o un otro como eslabón necesario

Del otro lado del espejo alguien vive para esa mirada. Espera un gesto, no lo recibe, vuelve a esperar, a creer…. Maller describe ese ciclo: “Se sufre enormemente porque no se trata de un patrón de maltrato constante, sino que reina la contradicción, la intermitencia entre momentos idealizados y momentos de maltrato”. Al principio suele haber un período idílico. La sensación de haber encontrado a alguien casi perfecto, alguien que por fin comprende. Después, sin aviso, llega la frialdad, la indiferencia, el desprecio. Y otra vez la ternura. “Se genera un lazo emocional muy fuerte que se fortalece cada vez que se vuelve al estado idealizado, pero nunca se sabe cuándo va a cambiar ni por qué”, explica. Después de la pelea, del caos, de la denigración, él vuelve y dice: “Vos sabés que yo te quiero como nadie. Nadie te va a querer como yo”. Y todo se borra. “Las banderas rojas desaparecen. Todo se va. Porque es más fuerte esa promesa de amor”, cuenta Lorenzo. Ahí está la respuesta a aquella pregunta del comienzo, cómo puede doler así algo que se parece tanto al amor. “Parece amor, pero nada más distante de eso”, coinciden las expertas.

Hay otra pregunta de las y los pacientes que las profesionales escuchan seguido en consultorio, y que les han dicho familiares o amigos de las víctimas de un narciso: si sos inteligente, profesional, exitosa, ¿cómo no te das cuenta? “La inteligencia emocional va por otro lado”, responde Lorenzo. Maller opina en sintonía: “Nadie está exento de ser víctima de una persona abusiva. No se puede evitar por ser inteligente, ni por ser capaz, ni por tener mucha fortaleza interior”. Lo que sí pesa es la historia previa. Lorenzo habla de personas “que no han sido respetadas, que han estado esperando siempre ese momento amoroso único y no lo tuvieron de pequeñas”. Maller suma otra capa: quien creció con abuso vincular, o con una madre o un padre narcisista, puede tardar más en ver las señales. “Porque le son familiares, y porque es lo que conoció en su vida”.

“Un trastorno de la personalidad exige constatar continuidad en el tiempo, presencia en distintos contextos, impacto en las diferentes áreas de la vida”.

Puertas para adentro

“Es frecuente que los varones narcisistas elijan mujeres con perfiles fuertes y exitosos, validadas socialmente, porque esa fortaleza es justamente la que los hace sentir seguros hacia el afuera. Esa mujer admirada lo eligió a él, y eso alimenta la imagen que busca dar. Pero puertas para adentro, necesita quebrarla para poder sentirse por encima”, relata Maller. Ella como vidriera, como trofeo, como reflejo que lo embellece. Y a la vez, como amenaza. El fenómeno, sin embargo, no tiene un único género. La especialista advierte que también hay varones en pareja con mujeres con rasgos narcisistas que son invalidados “porque se suele asociar a la mujer con ser intensa o complicada cuando puede estar ejerciendo abuso y patrones de manipulación”.

Cuando el narcisismo materna o paterna

Si con una pareja cuesta salir, con una madre o padre la trampa es doble. “Es peor, porque la situación es mucho más culposa: no me puedo separar, está presentado como un lazo indisoluble”, dice Lorenzo. Y sin embargo, a veces hay que hacerlo. Ella habla de la “madre vampiro”, la que capta a la persona y la transparenta. “El otro no existe: todo es el deseo de la madre. No la ve, no la ve. Proyecta su necesidad todo el tiempo”.

Maller explica por qué la huella es tan profunda. Un padre o una madre tiene una función de crianza, cuidado y sostén. “No es lo mismo haberse criado en un entorno seguro, predecible - aunque no haya sido perfecto-, que haber tenido como vínculo primario, ese que te tiene que cuidar, uno que no es seguro, que es impredecible, que hay que ganárselo”. Ahí se instala el trauma vincular, que moldea la forma de amar durante toda la vida. A veces se arman verdaderas “familias narcisistas”, donde cada hijo cumple un rol en una dinámica que sostiene al narcisista. A eso se suma el juicio social. Nombrar este tipo de abuso todavía cuesta. “Suele haber invalidación, sobre todo si quien ejerció el abuso fue la madre”, señala Maller.

Hijos en el medio

“Tener ex parejas narcisistas cuando se comparte la crianza es un capítulo aparte. Los hijos pasan a ser armas con las cuales generar daño en la ex pareja”. En esos casos no hay corte posible. Los hijos obligan a seguir el contacto, los acuerdos, las negociaciones. “La persona que ha sido víctima es nuevamente victimizada a través del daño a sus hijos”. Sucede con varones y con mujeres, con los dos tipos de narcisismo.

¿Qué hacer entonces? “A un narcisista no se le gana. Lo que hay que trabajar es en no engancharse en su juego”, responde Maller. La herramienta, dice, es el trabajo con uno mismo, acompañado de un espacio terapéutico como opción óptima, para no “quedar pegado” en la ira. Es difícil, pero posible.

Lo que el cuerpo sabe

Se sale. El camino es largo y rara vez lineal. Primero hay que llegar a lo que se llama contacto cero. Mientras tanto, la persona va y viene, una y otra vez. “Cuando se logra ese contacto cero, hay más luz para poder ver: Ah, me pasaba esto, esto, esto“. Y vale también para una madre o un padre. La salida tampoco es solo una decisión racional. “El trauma siempre deja huella en el cuerpo, porque allí es donde se vive el peligro”, explica Maller. Por eso cualquier proceso de recuperación tiene que incluirlo. Lorenzo, desde otra escuela, llega al mismo lugar: “Lo racional engaña. Hay que creerle más al cuerpo: a la incomodidad, al miedo, a la angustia, al insomnio, a la taquicardia”.

Recuperarse, aclara Maller, no es borrar ni “superar”. Es integrar. “Reconocer que me dejó marcas, condicionamientos, pero que no es todo lo que soy. Yo no soy mi trauma, pero tampoco puedo hacer que no existió”.

Narciso no pudo apartar los ojos del agua. Quien sobrevive a un vínculo así hace el recorrido inverso: deja de buscarse en la mirada del otro y vuelve a sí. Para quien hoy sospecha y todavía no se anima a nombrarlo, Maller deja una frase breve y certera: “Lo que te pasa es real. Hablalo y buscá ayuda, no te quedes sola”.

Seguir las señales de “la piel“ es un inicio. A veces, solo falta creerle.

at Malen Lesser

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