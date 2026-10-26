Chicas analógicas: la tendencia de 2026 que propone desconectarse del celular y volver a lo simple

Chequeen la cartera de la próxima chica cool que se crucen. Puede que adentro haya un ovillo de lana, una cámara descartable o un libro de bolsillo con las puntas dobladas. Lo que seguro no van a encontrar a mano es el celular: está en el fondo, en modo avión. Bienvenidas a la era analógica.

Lo que empezó como propósito de Año Nuevo se convirtió en estilo de vida. En enero, CNN contó que las búsquedas de "hobbies analógicos" en Michaels, la gran cadena de manualidades de Estados Unidos, habían crecido 136% en seis meses. En TikTok se viralizaron los analog bags: bolsos con tejido, acuarelas, un rompecabezas o un cuaderno, todo lo necesario para pasar la tarde sin pantalla. Y Eventbrite asegura que en Estados Unidos los eventos sin celular crecieron 388%, y la asistencia, 913%. (Lo dice una empresa que vende entradas. Saquen ustedes sus propias conclusiones).

Desenchufadas, pero no tanto

Hay una ironía que no se le escapó a nadie: la mejor manera de demostrar que una vive desconectada es subirlo a las redes. En Estados Unidos, más de un medio se preguntó si la vida analógica es realmente analógica, cuando el hashtag de los analog bags crecía 75% por semana. La chica analógica teje en la plaza, pero alguien la filma. Revela sus fotos en papel, pero después las escanea para el carrusel.

¿Pose? Puede ser. Pero también un síntoma. Este mes, la escritora Kaitlyn Greenidge comparó leer La señora Dalloway con una versión mejor y más inteligente del scroll infinito. El País publicó un ensayo sobre la libertad de parar. Y el New York Times cuenta que los adolescentes estadounidenses ya no tienen apuro por sacar el registro de conducir. Una generación que creció con todo al alcance del pulgar descubre el lujo de la lentitud.

El lujo de lo hecho a mano

Porque de eso se trata: de lujo. Mientras la inteligencia artificial escribe, dibuja y contesta mails por nosotras, lo hecho a mano recupera su aura. El tejido, el cuaderno, la carta escrita con birome se vuelven objetos de deseo y señales de estatus. La moda lo sabe desde siempre: los métiers d'art de las grandes casas son, al fin y al cabo, la versión couture del club de tejido.

Para la argentinidad, el fenómeno tiene algo de déjà vu. Acá sabemos de abuelas que tejían en el colectivo y de cajas de zapatos llenas de fotos reveladas. Y, aunque cueste admitirlo, hace casi veinte años también fuimos tierra de floggers, aquellos adolescentes que vivían para la foto del día en Fotolog.

Las chicas analógicas de 2026 no reniegan de la tecnología: eligen cuándo usarla. Tal vez esa sea la verdadera rebeldía de esta época. No estar siempre disponible. Que el mensaje espere. Que el visto quede en gris.

Y si alguien les pregunta por qué tardaron tanto en contestar, la respuesta tiene la elegancia de lo vintage: "Estaba tejiendo".

at Cecilia Conde

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora