Ansiedad o amor a primera vista: así se confunde tu mente

El amor a primera vista muchos dicen que existe, las mariposas en la panza, la revolución hormonal y el sentimiento a flor de piel son algunos de sus síntomas.

Sin embargo, muchas veces esas sensaciones no son lo que parecen, el llamado amor a primera vista puede ser ansiedad. La adrenalina e incertidumbre de saber qué pasará con la otra persona, son signos que indican que el amor puede ser otra cosa.

Ya sea por llevar mucho tiempo sin pareja, porque se cree haber conocido a la persona “ideal” o por ceder ante presiones sociales, ese match puede esconder otros sentimientos, como miedo al fracaso y al qué dirán.

ANSIEDAD EN LAS RELACIONES

CÓMO ES LA ANSIEDAD

La ansiedad es un sentimiento de inquietud, miedo y temor. También la sudoración y palpitaciones aceleradas son otros de sus síntomas. Todas estas sensaciones son muy similares a las que trae el amor a primera vista.

El estrés es uno de los detonantes de la ansiedad, y en muchas personas conocer a alguien nuevo que le atraiga puede generarle estrés.

Es importante identificar ese coctel de sentimientos y tomar con calma una nueva relación, evitando así una confusión de sentimientos.

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