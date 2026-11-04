Tendencias de verano 2026 2027: los vestidos de Zara que seguro tuviste en los 2000

Lo más lindo de la primavera sin duda alguna son las capas y accesorios que se pueden llevar acompañando a las tendencias de moda de cada año, sin embargo los días lluviosos invitan a soñar con el verano eterno y la posibilidad de andar un poco ligero de ropa. Para quienes escapan a las capitales europeas y norteamericanas y a quienes anticipan tendencias, les mostramos algunas propuestas que seguro generan nostalgia de prendas que se llevaron en los 2000.

El crochet, las prendas super fluidas, el offwhite y el beige protagonizan una colección que la firma Zara llamó en la Argentina Summer Getaway (Escapada de verano), para empezar a armar los looks de verano 2026.

VESTIDO LONG CON TEJIDO DESMONTABLE TENDENCIA 2026

Tendencias de moda 2026 Zara

Esta propuesta beige además de sencilla es dinámica, su pechera desmontable permite crear más de un look a la vez.

TEJIDO, TEJIDO Y MÁS TEJIDO

Ideas de vestido tejido

Los tejidos en crochet, dos agujas o cualquier otra propuesta artesanal llega una vez más este verano 2026, con reversiones sencillas que recuerdan los 2000.

CLÁSICOS QUE NUNCA MUEREN

Vestido clásico verano

Los vestidos básicos, son los clásicos que nunca mueren y regresan cada verano con propuestas minimalistas que se elevan con accesorios.

ENCAJE Y SATINADO

Vestido camisón satinado con encaje Zara

Del invierno al verano los vestidos tipo camisón, en versiones satinadas con detalles de encaje marcaron el final del 2025 y se posicionan dentro de las tendencias de verano 2026.

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