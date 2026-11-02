Antonela Rocuzzo enseña a llevar los jeans anchos en primavera y verano

Antonela Roccuzzo es amante de los jeans anchos, y sabe llevarlos como toda una experta. Suele compartir a través de sus red social de Instagram, que suma más de 40 millones de seguidores , como combinarlos de la mano de la ultimas tendencias de moda.

Es frecuente ver a Antonela lucir sus jeans anchos favoritos cuando acompaña a Lionel Messi a sus partidos de fútbol, y ha convertido este look en marca personal.

Antonela Roccuzzo y su look con jeans anchos

JEANS ANCHOS Y TOPS AJUSTADO AL ESTILO DE ANTONELA ROCCUZZO

Este dúo es sin duda es favorito de muchas mujeres, la mezcla de la silueta ancha de los jeans con los tops ajustados, ayuda a definir la cintura y genera un efecto de curvas instantáneas.

Jeans anchos y sandalias

JEANS Y SANDALIAS

El toque que Antonela Roccuzzo añadió a su look para convertirlo en un infaltable del verano son las sandalias con un delicado taco, este outfit fresco y canchero es ideal para los meses cálidos que llegan a la Argentina.

MAKEUP Y ACCESORIOS DE LUJO

Para complementar su look, la empresaria e influncer compartió su lip combo favorito de Anastasia Beverly Hills, su gafas de sol y la mini cartera Kelly de Hermés.

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