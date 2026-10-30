Antonela Roccuzzo y las joyas que elige para sus momentos más especiales

Antonela Roccuzzo construyó una identidad de estilo reconocible, en la que las prendas de líneas simples, los colores neutros y los accesorios cuidadosamente seleccionados tienen un papel central. Lejos de las combinaciones recargadas, la empresaria suele elegir looks en los que cada detalle tiene su propia importancia.

Las joyas son parte de esa fórmula. En sus apariciones públicas, los diamantes, los aros de diseño contemporáneo y los collares delicados se convierten en protagonistas de estilismos que encuentran en la sencillez uno de sus principales atractivos.

Su reciente paso por Oviedo, España, volvió a poner el foco sobre esta elección.

Antonela Roccuzzo y las joyas de diamantes que lució en España

El 23 de octubre, Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026, donde el futbolista fue reconocido con el galardón de los Deportes.

Para la ocasión eligió un vestido negro de silueta ajustada y breteles finos, una propuesta que permitió concentrar la atención en los accesorios.

El detalle más destacado fue un conjunto de joyas de Tiffany & Co., firma de la que es embajadora. Roccuzzo llevó un collar y aros de la colección Tiffany Victoria, realizados en platino y diamantes.

El collar, compuesto por una sucesión de diamantes de talla marquesa que evocan formas vegetales, aportó luminosidad al escote. Los aros, con el mismo lenguaje de diseño, completaron el conjunto sin competir con las líneas del vestido.

Tiffany Victoria: la inspiración de la naturaleza en la alta joyería

La colección Tiffany Victoria se caracteriza por sus diseños inspirados en la naturaleza y por el uso de diamantes de talla marquesa, cuya forma alargada y terminada en punta permite crear composiciones que recuerdan a hojas y pétalos.

La combinación de distintas disposiciones de las piedras genera movimiento y luminosidad, dos características que distinguen a esta línea de joyería.

En el caso de Antonela, el conjunto funcionó como el principal elemento visual de un estilismo dominado por el negro. El contraste entre la sobriedad del vestido y el brillo de los diamantes reforzó una de las claves de su manera de vestir: utilizar los accesorios para transformar prendas de diseño simple.

Las claves del estilo de Antonela Roccuzzo

En los últimos años, Antonela consolidó una presencia cada vez más visible en el universo de la moda y la belleza. Sus elecciones combinan piezas clásicas, accesorios contemporáneos y una paleta de colores en la que predominan el negro, el blanco y los tonos neutros.

Entre sus preferencias aparecen las siluetas depuradas, la sastrería y las joyas que aportan un punto de luz sin sobrecargar el conjunto.

Durante su visita a España también lució aros Tiffany HardWear Large Link en oro blanco con pavé de diamantes, una propuesta de estética más geométrica que contrasta con las formas orgánicas de Tiffany Victoria.

Dos estilos diferentes que muestran cómo las joyas pueden cambiar el carácter de un look, incluso cuando las prendas mantienen una misma línea estética.

La última aparición de Antonela Roccuzzo confirma que un vestido negro y una selección precisa de joyas pueden ser suficientes para construir un estilismo de gran impacto visual.

at redacción Marie Claire

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