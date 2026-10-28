Antonela Roccuzzo apuesta por las zapatillas clásicas que vuelven a ser tendencia en 2026

Antonela Roccuzzo volvió a poner el foco en una de las piezas más versátiles del guardarropa: las zapatillas blancas. En una reciente aparición, la empresaria argentina eligió las Stan Smith de adidas, un modelo que lleva más de cinco décadas atravesando generaciones y que hoy encuentra un nuevo lugar dentro de las tendencias de moda.

La elección llega en un momento particular para el universo de las zapatillas. Después de varias temporadas en las que dominaron las suelas gruesas, las plataformas y los diseños de inspiración técnica, las siluetas simples y de perfil bajo recuperan terreno. En ese contexto, los modelos clásicos del tenis vuelven a convertirse en una alternativa para quienes buscan combinar comodidad con una estética más depurada.

Antonela Roccuzzo y el regreso de las zapatillas minimalistas

Reconocida por un estilo que combina prendas relajadas, básicos contemporáneos y accesorios cuidadosamente elegidos, Antonela Roccuzzo suele apostar por looks en los que conviven la comodidad y las tendencias.

En esta oportunidad, eligió uno de los diseños más representativos de la estética deportiva retro. Se trata de las Stan Smith, recientemente presentadas en París en el marco de una residencia creativa de adidas Originals junto a TTGT Studio.

Su aparición coincide con el renovado interés por las zapatillas de líneas limpias, una tendencia que propone recuperar modelos discretos y fáciles de combinar. Lejos de las propuestas más llamativas, este tipo de calzado encuentra su atractivo en la sencillez y la posibilidad de adaptarse a diferentes estilos.

De las canchas de tenis a convertirse en un clásico de la moda

Aunque hoy forman parte del vestuario cotidiano, las Stan Smith tienen su origen en el deporte. El modelo nació durante la década de 1960 como una zapatilla de tenis desarrollada inicialmente junto al jugador francés Robert Haillet.

En los años setenta comenzó su asociación con el tenista estadounidense Stan Smith, campeón de Wimbledon en 1972, cuyo nombre terminaría identificando definitivamente al diseño.

Su estética resultó decisiva para trascender las canchas: una silueta de cuero, líneas simples, perforaciones laterales que reemplazan las tradicionales tres tiras y pequeños detalles de color.

Con el paso del tiempo, las zapatillas dejaron de ser exclusivamente deportivas para incorporarse al universo de la moda. Su recorrido incluye reinterpretaciones, colaboraciones con diseñadores y distintas reediciones que mantuvieron vigente su identidad original.

Por qué las zapatillas blancas vuelven a ganar protagonismo

El regreso de las zapatillas minimalistas también puede interpretarse como una respuesta a la sucesión de tendencias que transformaron el calzado deportivo durante los últimos años.

Las llamadas chunky sneakers, con suelas exageradas y estructuras voluminosas, convivieron con modelos técnicos inspirados en el running y propuestas de estética futurista. Sin embargo, las zapatillas de perfil bajo y apariencia retro recuperaron espacio durante 2026, especialmente por su versatilidad.

Los modelos blancos permiten acompañar desde jeans rectos y pantalones sastreros hasta vestidos y conjuntos más formales. Esa capacidad de adaptarse a diferentes prendas explica parte de su permanencia en el guardarropa.

En este escenario, las zapatillas que eligió Antonela Roccuzzo representan algo más que una elección puntual: reflejan la vigencia de los clásicos en una industria que constantemente busca nuevas formas de reinterpretar el pasado.

Porque, frente a la velocidad con la que aparecen y desaparecen las tendencias, algunos diseños demuestran que no necesitan grandes transformaciones para seguir siendo actuales.

at redacción Marie Claire

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