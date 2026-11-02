Uñas almendradas: la tendencia más elegante y minimalista que se impondrá en verano

Es la manicura viral pero no es nueva, sino más bien un clásico atemporal. Varias de las famosas e influencers más conocidas eligen este modelo de nails. Aunque tal y como afirman los expertos, este clásico es de los más pedidos en todos los salones de manicura. Y últimamente, más que nunca.

En versiones clásicas, minimalistas o repletas de aplicaciones y colores, son una forma de uñas perfectas para todas por el efecto rejuvenecedor de las manos que consiguen. Son elogiadas por las trendsetters más elegantes y recomendadas por los nail artists top, éstas han demostrado que más allá de su lindo aspecto, la razón para convertirlas en tus nuevas aliadas definitivamente yace en su favorecedora silueta.

Pero la verdad es que además de la forma, tanto el color de tu esmalte así como el nail art, también tienen mucho que ver. Así que si estás decidida a perfilar tus manos con tipo almendra, estos son los diseños por los que deberías optar. ¡Más de uno te enamorará!

Nude para el verano

Ya sabemos que el color nude es el clásico y perfecto, si deseas una uñas discretas, naturales muy al estilo clean nails. Podes elegir llevar tu manicura en todos claros o nudes.

Metalic Nails

Una tonalidad en metal hace que las uñas luzcan un poco más largas de lo que son, así que no pienses dos veces llevar este estilo si quieres una manicura almendrada.

French

La manicura francesa puede llevarse en cualquier ocasión y con cualquier forma, pero si tienes uñas almendradas tendrás espacio suficiente uña para lucirlo elegante.

Mixed Nails

Un poco de mezcla no le hace mal a nadie, y se ve súper original. Para las indecisas de los colores, el mix & match es de los preferidos si tienen uñas almendrada, puedes usar todos los colores y todos los tipos de diseños que quieras.

Fruit Nails

Otro diseño que las uñas almendradas te permite hacer son los micro; hay infinidad de opciones, desde frutas en miniatura hasta flores y emojis. Uno de los preferidos para ponerle un poco de color al invierno.

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora