Wednesday 28 de October de 2026
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BELLEZA | Ayer 15:18

El peinado corto y relajado favorito de la primavera y verano argentino

El bob despeinado tiene una ventaja incríble, se ve bien incluso sin estilizarlo, así es este corte que querrás llevar.

bob

El corte bob es tan versátil que se adapta a todos los tipos de pelo, desde las ondas y rulos, hasta los más lacios, además de esa gran virtud, tiene una ventaja, se puede llevar despeinado y se ve tan increíble como recién salida de la peluquería.

El corte bob en pelos ondulados es un claro ejemplo de un estilo fácil de llevar y que requiere poco, o nada de tiempo para arreglarlo en el día día, y para el momento que se quiera estilizar, se logrará un cambio absoluto.

Corte long bob:

PEINADO O SIN PEINAR

Para el pelo lacio, el bob también es un gran aliado, ya que sin peinarlo se luce muy bien, y para tener un cambio de peluquería se puede lograr con productos como shampoo seco o voluminizadores.

bob

Hasta en las pasarelas el corte bob se ha podido ver en todas sus presentaciones, y hay  algunas celebridades que ya lo llevan con su sello personal.

bob

Entre gustos no hay disgustos, y entre cortes y como estilizarlos tampoco, si se quiere tener un estilo que se pueda llevar sin estilizarlo, o que se luzca igual yendo a una peluquería el bob será una gran opción.

corte bob

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