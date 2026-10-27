El peinado corto y relajado favorito de la primavera y verano argentino

El corte bob es tan versátil que se adapta a todos los tipos de pelo, desde las ondas y rulos, hasta los más lacios, además de esa gran virtud, tiene una ventaja, se puede llevar despeinado y se ve tan increíble como recién salida de la peluquería.
El corte bob en pelos ondulados es un claro ejemplo de un estilo fácil de llevar y que requiere poco, o nada de tiempo para arreglarlo en el día día, y para el momento que se quiera estilizar, se logrará un cambio absoluto.
PEINADO O SIN PEINAR
Para el pelo lacio, el bob también es un gran aliado, ya que sin peinarlo se luce muy bien, y para tener un cambio de peluquería se puede lograr con productos como shampoo seco o voluminizadores.
Hasta en las pasarelas el corte bob se ha podido ver en todas sus presentaciones, y hay algunas celebridades que ya lo llevan con su sello personal.
Entre gustos no hay disgustos, y entre cortes y como estilizarlos tampoco, si se quiere tener un estilo que se pueda llevar sin estilizarlo, o que se luzca igual yendo a una peluquería el bob será una gran opción.
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