Peinados para pelo corto: el truco para hacer un moño clásico

Uno de los dilemas en el universo beauty es el largo de pelo. Hay mujeres que no pueden vivir sin su melena XXL, mientras que otras adoran el pelo corto o los cortes midi. La parte buena de este dilema es que hay una cabida para todos los cortes y sabemos que el pelo crece, así que si te cortaste de más, no debes preocuparte, solo esperar.

El bob en todas sus variantes es el corte por excelencia y el que más piden al día de hoy en los estilistas. No importa si elegís un bob carre, un bob italiano o un long bob, las medias melenas son lo más y todo apunta a que este fenómeno seguirá muy vio durante los próximos meses.

A pesar de las infinitas bondades de los cortes midi, hay un aspecto que no nos contenta tanto: hacernos recogidos, comodos y practicos es más complejo que hacerlo con un pelo largo.

MOÑO PARA PELO CORTO

Las chicas con medias melenas suelen decantarse por una coleta baja, la opción más sencilla, pero gracias a trucos que encontramos en internet descubrimos un hack que nos da dejado boquiabiertas para apostar por un low bun.

Además, non necesitamos comprar ningún accesorio, ya que solo se usan un parte de colitas de tela. Eso sí, para poner en practica este truco tu pelo debe llegas hasta mínimo, las clavículas.

El proceso es extremadamente sencillo y rápido. Primero debemos crear una coleta baja. En este caso, el grado de formalidad tan solo depende de nuestro gusto. Si buscamos un moño más bajo pulido podemos aportar por un wet effect, mientras que si soñamos con un acabado más casual podemos dejar algunos mechones al aire.

La clave está en cerrar la coleta baja con un a colita de tela en versión maxi.

Sobre esta colita enrollaremos el pelo restante para formas el moño bajo. Entonces, empleamos otra colita para fijar el low bum. Y listo, un moñito con una forma y volumen dignos de una cabellera a lo Rapunzel.

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