Accesorios primaverales para el pelo que ayudan a levantar cualquier outfit

Hacia unas temporadas que las vinchas o cintas del pelo había desaparecido y quedaron olvidadas. Pero nada más lejos dela realidad, porque las bandanas han vuelto como accesorio para levantar los looks más básicos.

Estas vinchas o cintas del pelo elásticas surgieron para objetivos deportivos, como hacer yoga o asistir a aeróbic. Pero son tan cómodas despejando el pelo de la cara y sustituyen a las diademas evitando el dolor detrás de las orejas, lo que les hizo ganar en popularidad. Hace 30 años y ahora, porque vuelven pisando muy fuerte en el mundo de la belleza.

Esta cinta o vincha ancha con el pelo suelto, ubicada justo en el comienzo del nacimiento del pelo, se convierte en una alidada perfecta para esos pelitos o bad hair que no podemos controlar.

IDEAS PARA LOOK DE SKI

Dejando algo de pelo adelante o unos centímetros más atrás, este último look está inspirado en los amantes de la nieve, temporada que se disfruta a pleno en el sur de la Argentina.

IDEAS PARA LOOK VERANIEGO

Otros looks más Y2K también se accesorizan a la perfección con las cintas elastizadas.

IDEAS CON LOOK DEPORTIVO

Durante el invierno, el verano o simplemente con un look deportivo, este accesorio ayuda a complementar y elevar cualquier look básico.

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