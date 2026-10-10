Conocé el método para entrenar los músculos vaginales y el suelo pélvico

La actividad sexual de las mujeres puede mejorar al realizar los Ejercicios Kegel, una serie de pasos que permitirán fortalecer los músculos debajo del útero, la vejiga y el intestino. Con un mínimo de cinco minutos al día, este entrenamiento permite tonificar la musculatura del suelo pélvico, una parte del organismo femenino que permite disfrutar del sexo.

Puede que las mujeres que transitaron un embarazo y dieron a luz, sientan que sus relaciones sexuales ya no son lo que eran antes. Esto puede ser debido a que el parto es uno de los factores de riesgo más importantes en el debilitamiento del suelo pélvico: el conjunto de músculos que se encuentran en la parte inferior de la cavidad abdominal, que le da tono a la entrada de la vagina.

Ejercicios Kegel, el método para entrenar los músculos vaginales

DIFICULTAD PARA LLEGAR AL ORGASMO

Una debilidad en el suelo pélvico puede provocar flacidez o apertura vaginal, disminuyendo la estimulación durante el coito y dificultad para llegar al orgasmo. Además de las disfunciones sexuales, la falta de tono muscular es la principal causa de incontinencia urinaria de esfuerzo, que puede provocar prolapsos e incluso sensaciones dolorosas.

SUELO PÉLVICO

En el caso de sufrir estos problemas, lo mejor es consultar con un médico. Gracias a la fisioterapia ginecológica podemos aprender a ubicar y reconocer la musculatura del suelo pélvico, ejercitar la contracción de su musculatura, además de fortalecerla y aprender a integrarla en nuestra vida cotidiana.

Ejercicios Kegel, el método para entrenar los músculos vaginales

A través de las sencillas rutinas de los Ejercicios Kegel se puede fortalecer los músculos de la vagina. Lo primero a hacer es ubicar estos músculos y sentarse erguida con los brazos a los costados. El movimiento que debemos hacer, es contraer la zona vaginal y anal hacia adentro durante 3 segundos. Luego relajar 3 segundos más. Y finalmente repetir el ejercicio hasta 10 veces, pero debemos tener en cuenta que el proceso es evolutivo, como cualquier otro ejercicio de tonificación muscular.

A continuación, otro ejercicio para fortalecer los músculos de tu vagina, es realizar movimientos rápidos hasta 20 veces, contrayendo y soltando los músculos de tu suelo pélvico. Se recomienda acompañar este ejercicio junto a tu respiración.

Ejercicios Kegel, el método para entrenar los músculos vaginales

Algo que vemos en muchas clases aeróbicas y ayuda a la tonificación de los músculos vaginales, consiste en acostarse en una colchoneta con los brazos a los costados y las piernas flexionadas, apoyando los pies en el suelo. Se debe contraer los glúteos y levantar la cadera, haciendo que tu cuerpo quede apoyado en el suelo en la parte superior de la espalda y en las plantas de los pies. Sube y baja hasta 20 veces.

Muchas mujeres optan por usar las bolas chinas, que ayudan a ejercitar de forma eficaz el suelo pélvico, mejorando el tono y fortaleciendo los músculos vaginales. No olvidar que los Ejercicios Kegel son progresivos, por lo que recién a los tres meses se comienzan a ver resultados.

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