En la mayoría de las oportunidades se relaciona el orgasmo femenino con la penetración, pero muchas mujeres, lo han alcanzado inclusive, sin llegar a esa etapa.

Son muchos los factores que influyen en llegar al punto máximo de placer, entre el lugar dónde se tengan las relaciones, los olores, la temperatura y la comodidad. Para algunas puede resultar más estimulante estar en lugar privado y a oscuras, cómo para otras la adrenalina de estar en un lugar público a escondidas resulta más alentador.

Zonas erógenas de la mujer por el portal www.buscarparejainternet.com

A la hora de alcanzar el orgasmo femenino se deben considerar las zonas erógenas, que mediante la estimulación de estos puntos y considerando los factores externos, se puede alcanzar sin necesidad de la penetración.

Desde tocar el cuero cabelludo, besar el cuello y la espalda, hasta los más sutiles roces en las manos y pies, harán parte del proceso para alcanzar la máxima sensación de placer, sin la ayuda de juguetes sexuales y además sin llegar a una siguiente etapa en las relaciones sexuales.

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