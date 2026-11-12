Lubricantes femeninos: cuál elegir para lograr un máximo placer

Los lubricantes íntimos femeninos vienen en gran variedad y formatos que se ajustan a diferentes necesidades, en su mayoría para lograr un máximo placer a la hora de las relaciones sexuales, y en algunos casos incluso por salud.
1.Lubricantes con sabor
Los lubricantes con sabor son ideales para quienes disfrutan del sexo oral y le quieren agregar un giro a las relaciones en pareja, en su mayoría vienen en sabores dulces y muchos de ellos también tienen aroma.
2.Lubricantes que aumentan la temperatura
Los lubricantes calientes o fríos pueden ser usado para la masturbación o relaciones en pareja, el cambio de temperatura que generan ayuda a alcanzar el orgasmo rápidamente.
3.Lubricantes medicados
Los lubricantes medicados ayudan a las mujeres que atraviesan una etapa hormonal que impide la lubricación, normalmente son a base de agua y no tienen ningún efecto adicional.
Accedé a los beneficios para suscriptores
- Contenidos exclusivos
- Sorteos
- Descuentos en publicaciones
- Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil.
Comentarios