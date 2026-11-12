Lubricantes femeninos: cuál elegir para lograr un máximo placer

Los lubricantes íntimos femeninos vienen en gran variedad y formatos que se ajustan a diferentes necesidades, en su mayoría para lograr un máximo placer a la hora de las relaciones sexuales, y en algunos casos incluso por salud.

1.Lubricantes con sabor

Lubricantes con sabor

Los lubricantes con sabor son ideales para quienes disfrutan del sexo oral y le quieren agregar un giro a las relaciones en pareja, en su mayoría vienen en sabores dulces y muchos de ellos también tienen aroma.

2.Lubricantes que aumentan la temperatura

Lubricantes que aumentan la temperatura

Los lubricantes calientes o fríos pueden ser usado para la masturbación o relaciones en pareja, el cambio de temperatura que generan ayuda a alcanzar el orgasmo rápidamente.

3.Lubricantes medicados

Lubricantes medicados

Los lubricantes medicados ayudan a las mujeres que atraviesan una etapa hormonal que impide la lubricación, normalmente son a base de agua y no tienen ningún efecto adicional.

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