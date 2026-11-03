Con el correr de los años las personas sufren cambios en su cuerpo. Entre los 45 y 55 años de edad, las mujeres atraviesan la menopausia con cambios hormonales que pueden influir en la vida sexual de la pareja. Existen otros problemas como la sequedad vaginal, la falta de tonicidad, la atrofia, pero manteniendo una buena salud, se puede seguir disfrutando de la sexualidad durante toda la vida.

Técnicas para mejorar la sexualidad de las mujeres mayores de 50

Seis de cada diez mujeres sufren de sequedad vaginal, y aunque este problema puede acentuarse luego de la menopausia, existen tratamientos de láser para ayudar a que las mujeres puedan gozar y disfrutar de su sexualidad a cualquier edad.

Un tratamiento de láser es una técnica médica no invasiva, que permitirá solucionar los problemas que se presentan en las mujeres mayores de 50 años. El láser en ginecología permite tratar la mucosa vaginal y sus paredes, la laxitud de dichas paredes, la sequedad vaginal, la uretra, la incontinencia urinaria, corregir los labios menores más largos y extensos de lo normal y la melanosis vulvar, entre otras patologías.

Técnicas para mejorar la sexualidad de las mujeres mayores de 50

Al ser madre y parir, el cuerpo cambia y el sexo también. Los partos naturales puede generar en la mujer la laxitud vaginal, que es la sensación de "amplitud" en la vagina. Esto también puede corregirse a través de un tratamiento con láser de uso especializado en ginecología.

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