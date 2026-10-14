5 tips para disfrutar de un pelo espectacular el próximo verano

El verano es un momento de descanso de muchas de las rutinas de belleza que llevamos durante el año y es por eso que muchas veces cuesta mantener los hábitos que desarrollamos en casa. Pero tener un pelo bien cuidado no debería resultar una misión imposible. Estos 5 consejos profesionales van a ser una gran ayuda para tener tu cabellera saludable.

Sin necesidad de gastar fortunas en tratamientos y con solo prestar atención al mantenimiento previo y posterior a la exposición a agentes nocivos podés tener tu pelo perfecto durante los meses de calor y después de las vacaciones.

5 tips infalibles para lucir tu pelo saludable este verano

Protegé tu pelo de cara al verano

1.Mantenerlo hidratado

Si bien el consejo se enfoca en esta temporada, debería mantenerse a lo largo del año. Lo importante en esta época es mantener la constancia en la aplicación de tratamientos de hidratación, para contrarrestar el efecto de la exposición al sol, el agua salada o el cloro de la pileta.

Mientras elijas un tratamiento acorde a tus necesidades y lo realices con frecuencia, vas evitar que tu pelo se vea y se encuentre seco.

2.Utiliza protección solar para el pelo

Además de los protectores solares para el cuerpo y el rostro, existen opciones específicas para el pelo que aportan un toque extra de protección para que los rayos solares no lo deterioren.

Estos productos vienen en distintas presentaciones: spray, aceite, crema.

Todos te ayudan a protegerlo y a hidratarlo, solo varían de acuerdo a la forma de aplicación que te resulte más cómoda.

Eliminá el excedente de agua para que no proliferen bacterias y hongos

3.Evita tener el pelo mojado durante mucho tiempo

Ante el calor ambiente es normal dejar de lado los secadores y dejar que el pelo se seque al aire libre. Y si bien es positivo no aplicar calor excesivo a tu fibra capilar, es importante quitar la mayor cantidad de agua posible con la ayuda de una toalla de microfibra, especialmente si vas a acostarte.

Quedarte mucho tiempo con el pelo mojado puede contribuir a la proliferación de bacterias que puede afectar a tu cuero cabelludo e incluso tu rostro.

Tené especial cuidado si vas a atarte el pelo o a acostarte a dormir para que no se concentre la humedad.

Usá sombreros o pañuelos para proteger tu cuero cabelludo del sol

4.Cuidá tu cuero cabelludo

Si bien resulta complicado, aunque no imposible, aplicar protector solar en el cuero cabelludo siempre existen opciones para cuidarlo de las quemaduras solares. Si tenés pensado pasar tiempo bajo el sol, apostá a gorras, sombreros o pañuelos que te ayuden a cuidar la piel de tu cabeza.

Pese a tener la protección del pelo, las quemaduras en esta zona son más habituales de lo que parecen y es una zona mucho más sensible que otras que suelen estar más expuestas.

5.Enjuagá tu pelo después de la playa o la pileta

Si sumergiste tu cabeza en el agua del mar o en la pileta es necesario que laves tu cabeza o al menos la enjuagues para eliminar la presencia de sal o cloro. Los restos de estos dos compuestos pueden deteriorar tu pelo y dejarlo con un aspecto áspero y poco saludable.

No es necesario hacer una limpieza completa, pero siempre es preferible que lo enjuagues bien con agua potable y, si podés, que apliques una crema de peinar o acondicionador para desenredarlo sin dañar el pelo.

Enjuagá tu pelo después de salir de la pileta o el mar

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