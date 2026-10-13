Corte para pelo lacio y fino: soft crop ideal para aportar volumen y estilo

Si querés encarar la temporada con tu pelo corto pero con movimiento, versatilidad y bajo mantenimiento, el soft crop va a ser tu nuevo aliado. Un estilo ideal para quienes tienen pelo lacio y fino, pero que buscan un estilo desenfadado.

El soft crop recuerda a la estética de los años 90, la década que vivió su revival en 2024 y continúa vigente este año.

Soft crop en pelo color fantasía

Este estilo se muestra algo despeinado, pero con terminaciones suaves y delicadas que lo dejan a mitad de camino entre un corte pulido y una estética descontracturada, fácil de modelar en el día a día.

La idea al realizarse un soft crop es mantener en un largo de corto a medio, que permita resaltar la estructura del rostro y acentuar los rasgos.

Lo ideal para conseguir el mejor resultado es acudir a un profesional de la peluquería que diseñe un trabajo en capas definidas que generen movimiento y fluidez a la cabellera, especialmente a las menos voluminosas.

Si bien a simple vista parece un corte logrado con facilidad, existe un trabajo importante que depende del conocimiento de quien haga los cortes necesarios para mantener la forma ideal, aplicándole con el desmechado un toque desenfadado.

Tal como ya indicamos, este corte te puede servir para generación la sensación visual de poseer más hebras de cabello. Esto se debe a que la textura despeinada aporta dimensión a estas cabelleras, simulando mayor grosor.

Si todavía no te convencimos de apostar al soft crop, es probable que te decidas al saber que es un corte que requiere un bajo mantenimiento. Para lucirlo increíble, podés recurrir al uso de productos de peinado y texturizantes, los cuales le agreguen mayor movimiento y no lo dejen pegado al cuero cabelludo.

Los retoques se pueden establecer cada 4 o 6 semanas, con el objetivo de mantener la estructura y el largo que lo caracteriza. Esto te ayuda a disfrutar de un estilo perfecto durante tus vacaciones, aún cuando sean un poco más extensas.

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