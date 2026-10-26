¿Cómo lograr un brillo natural con maquillaje en primavera y verano?

Durante la primavera y el verano la piel pierde ese brillo y luminosidad característico. Aunque la sensación de llevar una piel libre de grasa es mucho más cómoda, el aspecto seco y sin brillo, denota una piel cansada y sin vida.

HIDRATACIÓN

En cualquier época del año, especialmente durante la primavera y el verano, la clave de una piel con glow natural es la hidratación. En una época del año donde se pierde hidratación se pueden usar hidratantes más oleoso o primers que vengan satinados, así la piel tendrá un brillo con apariencia natural.

TIPO DE ILUMINADOR

Hay muchos tipos de iluminar, en barra, líquidos y en polvo. Hay también para todos los gustos. Si el look que se quiere lograr es de un brillo natural, se debe ver el tamaño de los brillitos del iluminador, entre más chico, más natural será, ya que puede matizarse fácilmente con la piel.

COLOR DEL ILUMINADOR

Los iluminadores vienen en varios tonos, para pieles más oscuras los tonos dorados son los más apropiados, en pieles blancas y rosas, los iluminadores que vienen en tonos rosados tienen un lindo contraste. En el caso de una tez más amarilla, los iluminadores marrones son los que se difuminan de manera más natural.

Sin embargo, si se quiere un look con mucho brillo, no importa que tipo de iluminador se elija, cualquier opción bien difuminada y resaltando los puntos de luz que son, debajo de las cejas, el lateral de los pómulos, el arco de cupido en los labios y la punta de la nariz, se logrará el objetivo.

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