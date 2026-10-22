Maquillaje old money: el clásico que resalta una piel sana y glowie

El estilo old money ya se instaló como una tendencia no solo en la moda, sino también en el mundo del make up. En esta época marcada por la vuelta a lo sencillo y elegante, inspirado en aquellos anuncios de los años 90 y los looks del jet set que primaron en la pantalla chica durante los años 2000. Te contamos cómo recrearlo en tu maquillaje en un simple paso a paso y lucirlo esta temporada.

La idea del make up old money es crear una apariencia natural, elegante, como de aquellas personas que parecieran no haber hecho mucho para lucir perfectas. Se trata de un maquillaje centrado en potenciar tus rasgos naturales y mostrar un piel en apariencia limpia y cuidada, con un pequeño toque de bronceado, sin parecer como recién llegada de unas vacaciones bajo el sol.

El lujo silencioso se impone también en el make up

El paso a paso para tu make up old money

La piel es la protagonista de este estilo y por eso es importante enfocarse en su aspecto como primer paso para el look. La propuesta de esta estética es lucir un cutis luminoso y saludable.

Para lograrlo, es importante elegir una base liviana con acabado luminoso y de ser posible con agregado de vitamina C. También es importante aplicar de manera correcta el corrector de ojeras de alta cobertura, pero sin recargarlo. Para darle el glow y toque de bronceado sutil, como si siempre vivieras de vacaciones, debés recurrir a un bronzer.

Un estilo levemente bronceado

Turno para el blush

Una vez aplicada la base de color y cobertura completa, es el turno del rubor. Poné una buena cantidad en mejillas y también en los párpados. La idea es la misma que con el bronzer, contar con un toque de color que haga parecer que vivís en un lugar soleado y que estuviste al aire libre. Puede ser una opción en polvo, aunque es preferible algo en crema o barra para difuminarlo mejor.

El make up old money no recarga mucho los ojos, ya que no apela al uso de un delineador o sombras muy marcadas. Es recomendable apostar a un lapiz delineador marrón, de los que son para cejas, y aplicarlo bien pegado a la linea de pestañas y luego difuminar. Esto generará un efecto rasgado en los ojos, pero permitirá un efecto no make up más natural.

El delineador marrón permite destacar los ojos de forma sutil

Por último, aplicá máscara de pestañas negra para alargarlas y agregá un labial rojo con acabado gloss. Si preferís, podés crear un estilo ombré en tonos rojos, como un efecto mordido coreano, para que parezca natural.

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