Peter Philips, maquillador global de Dior: “Una mujer que prueba un labial rojo, descubre en quién se puede convertir”

Si se habla de grandes maquilladores en la historia, es inevitable no pensar en Peter Philips, el hombre que hace la magia detrás de cada idea de producto de maquillaje de la firma francesa Dior, y de los looks de las modelos que conquistan las pasarelas en las principales semanas de la moda y marcan las tendencias beauty a nivel global.

Philips es el Creative & Image Director de Dior Makeup desde el 2014, y el responsable de enamorar a millones de personas de esos ítems que se han convertido en los must have de cualquier amante del universo de belleza. Desde las líneas Forever hasta los nuevos lanzamientos en las pasarelas con sello propio, como Dior Backstage y Diorshow fueron tema de conversación con el también diseñador de moda y egresado de la Academia Nacional de Bellas Artes, quien define que uno de sus mayores logros a la hora de crear un nuevo producto, es “incorporar ingredientes activos y de cuidado para la piel que, además de maquillar, mejoran y trabajan en líneas de expresión, manchas, minimizan poros y otras necesidades cutáneas, logrando que maquillarse además de realzar, mejora y cuida la calidad y textura de la piel”, según el artista.

El poder del maquillaje

Repasando la historia del maquillaje y los looks que nunca pasan de moda, Peter relata, “llevo haciendo esta profesión por más de 30 años, y es curioso como he visto tantas reversiones de labios rojos, maquillaje de los 50s o del delineador. Al principio decía “uy acá vamos de nuevo”, pero después de un tiempo empecé a entender lo interesante que era que cada reversión habla a una nueva audiencia, cada chica que descubre el poder del maquillaje y lo experimenta por primera vez, está inventando un delineado, porque en su cara es nuevo, estas chicas reinventan un nuevo color de labios rojos porque también en su cara es nuevo, y ellas descubren lo que les gusta y lo que no, y construyen sobre eso”

“Recuerdo cuando hacia maquille para shootings, y preparé a una modelo joven que nunca había usado labial rojo y dice “ay dios eso es tan viejo, voy a parecer a mi mamá o a mi abuela” y le digo “espera será solo para las fotos”, y de repente terminamos el look, ella se mira en el espejo y cambia completamente su actitud, una mujer que prueba un buen labial rojo mate, sin importar si tiene labios finos, gruesos, pecas, o incluso su color de pelo, es como si usara por primera vez tacones, un push up bra, o cualquier cosa similar, es increíble como de repente cambia por completo al descubrir a la mujer en la cual se puede convertir, porque además de dar un empoderamiento femenino, es una declaración contundente de color que representa sensualidad e intimida a la vez, y ese es el poder de los looks de maquillaje clásicos, como los delineados, el efecto ala en los ojos, labios rojos, e incluso el contouring, que así no se crea se inventó hace muchos años en las producciones de moda y cine, para esculpir el rostro para las cámaras, y ahora es mainstream y hace parte de la rutina de maquillaje diaria. Ese es el poder de los elementos clásicos que construyen y se reinventan una y otra vez”. Establece el maquillador.

“Asegurarse que la tonalidad del maquillaje sea apropiada para tu tono de piel es la clave, otro tip es usar labiales que tengan acabados naturales para hacer visibles las facciones”.

Clásicos con fórmulas mejoradas

Peter apuesta a la creación de productos clásicos elaborados a partir de fórmulas nuevas y revolucionarias e instaura que, “cuando se crean productos tendenciosos tienen una corta vida, pasan de moda, pero si por su parte, uno crea un buen producto clásico, va a garantizar una larga vida e incluso se convierten en tendencia, es lo más fascinante del maquillaje clásico y atemporal”.

El cuidado de la piel

Philips destaca dentro de los nuevos lanzamientos los primers Forever Skin Veil y Forever Velvet Veil que, más que ítems de maquillaje, funcionan como un sérum que, “crea un velo en la piel con una terminación glowie o mate y se desvanecen ligeramente, incluso con su alta protección solar, un producto cuatro en uno que funciona como, primer, sérum, protector solar y crema hidratante”. Esta línea es ideal para amantes de texturas ligeras que casi se desvanecen y preparan la piel antes de la base para lograr maquillajes suaves.

Con la llegada de la primavera a la Argentina, los maquillajes super naturales, glowie y con efecto make up no make up, son los favoritos de la temporada. Peter comparte algunos tips indispensables para lograrlo. “Asegurarse que la tonalidad del maquillaje sea apropiada para tu tono de piel es la clave, otro tip es usar labiales que tengan acabados naturales para hacer visibles las facciones sin aportarle un color diferente. Otro consejo es usar la técnica de underbrush que consiste en aplicar un rubor en crema o barra como el Stick Brush de Dior Backstage antes de la base para lograr que se difunda sutilmente, así como los polvos. Para finalizar se puede aplicar un setting spray o humedecer un paño y aplicar suave presión sobre la cara para integrar todos los productos para lograr un acabado totalmente natural”.

El make up artist combina innovación con una vasta experiencia en maquillaje.

El universo de la cosmética y la belleza es infinito, y grandes artistas como Peter Philips han logrado innovar incorporando productos para el cuidado de la piel con elementos que realzan las facciones con acabados únicos.

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