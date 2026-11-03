Tuesday 3 de November de 2026
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BELLEZA | Hoy 18:54

Uñas glossy: la tendencia más chic que se llevó en el verano europeo

El verano se acerca al Cono Sur y las amantes de las tendencias empiezan a buscar inspiración para sus looks de pies a cabeza, y por su supuesto, el nail art no pasa desapercibido.

Kylie Jenner manicura inspo

Desde Hailey Bieber hasta Kylie Jenner han demostrado que las uñas glossy son unas de las favoritas del 2026, no importa el estilo, sin son largas, cortas, naturales, acrílicas, es un acabado brillante que conquista a todas las girlies.

Tanto para el día a día como para una red carpet las uñas glossy complementan cualquier outfit y armonizan las manos.

Uñas cat eye

TENDECIAS DE UÑAS 2026

Desde finales del 2024 el nail art volvió a cobrar fuerza como a principios del 2000, cuando nuevas técnicas de manicura invadían las portadas de revistas, hoy se vive desde las redes sociales.

Tendencia de uñas

NAIL ART DE HAILEY BIEBER Y ANNE HATHAWAY

A gran velocidad y sin ninguna limitación el internet permite ver a través de las redes sociales las elecciones de nail art de celebridades y amantes del mundo beauty, e inspiran a millones a seguir las tendencias.

Hailey Bieber nails inspo

Las uñas glossy pueden lograrse como capa final, como complemento de cualquier manicura o simplemente como protagonista de las uñas más brillantes y tendenciosas.

Rubber Nails

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