Uñas glossy: la tendencia más chic que se llevó en el verano europeo

Desde Hailey Bieber hasta Kylie Jenner han demostrado que las uñas glossy son unas de las favoritas del 2026, no importa el estilo, sin son largas, cortas, naturales, acrílicas, es un acabado brillante que conquista a todas las girlies.

Tanto para el día a día como para una red carpet las uñas glossy complementan cualquier outfit y armonizan las manos.

TENDECIAS DE UÑAS 2026

Desde finales del 2024 el nail art volvió a cobrar fuerza como a principios del 2000, cuando nuevas técnicas de manicura invadían las portadas de revistas, hoy se vive desde las redes sociales.

NAIL ART DE HAILEY BIEBER Y ANNE HATHAWAY

A gran velocidad y sin ninguna limitación el internet permite ver a través de las redes sociales las elecciones de nail art de celebridades y amantes del mundo beauty, e inspiran a millones a seguir las tendencias.

Las uñas glossy pueden lograrse como capa final, como complemento de cualquier manicura o simplemente como protagonista de las uñas más brillantes y tendenciosas.

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