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MODA | 26-10-2026 14:22

Outifits con sweater y falda: la mezcla perfecta para el entretiempo

Hay dúos mágicos en la moda, y este es uno de ellos, desde lo looks más preppy hasta los más boho pueden armarse con estas dos prendas.

Sara González Velásquez
Sara González Velásquez

BUZO Y FALDA ZARA PRIMAVERA VERANO 2026 2027

Uno de los dúos infalibles de la mano de las tendencias para el entretiempo argentino con el agravante del Fenómeno del Niño, es la combinación de sweater con falda, que ha llegado para demostrar que el confort y la sofisticación pueden ir de la mano. Esta fusión, versátil y llena de estilo, es perfecta tanto para un look relajado como para un evento nocturna.

El secreto está en el equilibrio. Un sweater oversize combinado con una falda más ajustada crea un contraste que estiliza y ayuda a definir la silueta. Por otro lado, un sweater ajustado con una falda plisada añade movimiento al look. La clave está en jugar con las proporciones y texturas, asegurándote de que ambas piezas se complementen sin competir entre sí.

Sweater

DOS PRENDAS: MÚLTIPLES LOOKS

Los materiales también hay que tenerlos en cuenta al crear esta combinación. Un sweater de lana gruesa con una falda satinada da una imagen más moderna sin perder la elegancia, mientras que un sweater ligero de algodón con una falda de cuadros hace referencia al estilo preppy.

sweater

ACCESORIOS

En cuanto a los accesorios, ayudarán a reversionar un look con estas dos prendas. Un cinturón que marque la cintura puede transformar por completo el outfit, así como un clutch o una tote bag que agregará estilo.

Las 3 formas de llevar un sweater con estilo y elegancia, según Lady Di

COLORES, ESTAMPADOS Y ESTILOS

El dúo de sweater y falda es el aliado perfecto. Esta combinación no solo es atemporal, sino que también te permite experimentar con colores, estampados y estilos.

sweater y falda Zara
Ideas de look con falda para el entretiempo Zara

 

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Sara González Velásquez
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