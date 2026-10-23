El pantalón de jean y el blazer son dos básicos atemporales que se adaptan a cualquier estilo y estación. Y con la llegada de la primavera pueden convertirse en tus aliados ideales para resolver tus outfits de día a día para ir al trabajo o a cumplir con tus tareas. Te dejamos esta guía para crees las mejores fusiones entre el pantalón denim de tiro alto y los blazers.

La llegada de las temperaturas más cálidas dan un pase libre a que los looks de oficina se relajen un poco más, pero sin perder el protocolo. Por eso, es ideal que empieces a pensar outfits para encarar esta nueva temporada.

Pese a que la tendencia entre centennials es la de un revival del tiro bajo, existe una generación que se mantiene firme en el uso de los pantalones high waist.

Mismo jean y blazer básicos con dos combinaciones distintas

Lo bueno de los jeans es que podes optar por el estilo que te sea más cómodo y te siente mejor: rectos, wide leg, oxford o skinny. Animate a probarlos.

La alianza de estas dos prendas te va a permitir crear infinidad de looks esta primavera sin enloquecerte cada día antes de salir al trabajo. Estas son algunas de las mejores formas de combinarlos.

Secretos para combinar jeans tiro alto con blazer

Elegí jeans tiro alto que además de ser cómodos para usar durante todo el día, te gusten como te quedan. Y si no tenés una gran variedad de pantalones denim, siempre tené en cuenta que sea un color con el que puedas generar más de una combinación.

Elegí el blazer que mejor se adapte a tus actividades. Si solés asistir a lugares muy formales, te conviene una tela y corte más clásico y elegante. Si tu actividad te permite una mayor informalidad, podés optar por un diseño más divertido e incluso un oversize.

Look relajado para la oficina con remera marinera y zapatillas urbanas

Cuando compres el blazer, pensá en la paleta de colores de tu guardarropas e imaginá cómo combinaría con tus prendas.

Al momento de armar los looks, la blusa o remera que elijas usar debajo del blazer puede ser el toque que convierta tu outfit en más o menos formal.

Apoyate en los accesorios, que van a ser grandes aliados si tenés un armario de básicos y en colores neutros. También sirven para darle un toque distinto a un look más jugado.

Opción clásica ideal para el día a día de blazer cuadrillé gris y jean recto claro

El calzado también es un game changer al momento de combinar looks. Aunque hayas armado un look completamente clásico y formal, si le sumás unas zapatillas urbanas o deportivas, pasas automáticamente a un estilo más casual. Tenelo siempre en cuenta al pensar en tu estilo personal y lo que querés lograr.

Looks inspiradores con la dupla: jean tiro alto + blazer

Jean con roturas y blazer de color

El blazer rojo le da un toque distinto y a este le suman los complementos naranja

Un jean clásico recto pero con roturas le aporta un toque descontracturado a un look de blazer rojo largo y accesorios de estilo como el bolso de mano y las sandalias de taco en naranja. Una combinación ideal para un día soleado de primavera. La remera básica crop top genera un corte a la cintura que le suma algo de estilo casual al outfit.

Clásico en tonos neutros con toque casual

Un look clásico y relajada de jean, blazer y zapatillas blancas urbanas

Este look es un clásico que con el detalle de las zapatillas blancas urbanas es ideal para un largo dia de caminatas y actividades fuera del lugar de trabajo. Jean oscuro wide leg, blazer clásico gris, musculosa de morley blanca y el detalle de la mini cartera Jacquemus que le aporte un toque especial.

El blazer estampado es el toque de color justo para elevar un look de colores neutros

El jean mom tiro alto marca la cintura y aporta volumen a las caderas, además de ser un modelo cómodo y sentador. El look básico combina el azul con el clásico negro en calzado y remera al cuerpo. El toque se lo aporta el blazer estampado en colores, lo que demuestra que no es necesario siempre elegir un diseño liso para lograr grandes looks. La clave siempre está en hacer combinaciones inteligentes con otros básicos a disposición.

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