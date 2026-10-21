Trench: cómo combinar la prenda clave de la media estación esta primavera

Vestirse durante la media estación puede convertirse en un verdadero desafío. Las mañanas frescas, las tardes cálidas y los cambios inesperados de temperatura obligan a pensar en un guardarropa que pueda adaptarse a diferentes situaciones. En ese escenario, el trench se posiciona como una de las prendas más versátiles de la primavera, capaz de resolver un look sin demasiado esfuerzo.

Lejos de quedar limitado a los días de lluvia o a los conjuntos formales, este clásico de la moda encuentra nuevas maneras de incorporarse a la vida cotidiana. Su secreto está en la capacidad de transformar incluso las combinaciones más sencillas y aportarles cierta estructura sin resignar comodidad.

Además, las colecciones internacionales siguen confirmando su vigencia. En las propuestas Primavera-Verano 2027 de firmas como Hermès y Jean Paul Gaultier, el trench vuelve a aparecer como parte de una moda que recupera las prendas funcionales y las adapta a nuevas formas de vestir.

El trench, un clásico que se reinventa cada temporada

Aunque su origen está relacionado con la indumentaria militar, el trench trascendió su función inicial para convertirse en un ícono del guardarropa contemporáneo. Su silueta reconocible, con solapas, cinturón y, habitualmente, doble abotonadura, atravesó décadas sin perder actualidad.

Hoy, la tendencia no consiste en reinventarlo por completo, sino en encontrar nuevas formas de llevarlo. Los modelos clásicos en beige y camel conviven con versiones más amplias, diseños cortos y propuestas en tonos como verde oliva, gris o marrón chocolate.

También aparecen materiales más livianos y siluetas relajadas que permiten utilizarlo durante buena parte de la primavera, especialmente cuando las temperaturas todavía son variables.

Esta búsqueda de prendas que combinan diseño y funcionalidad también aparece en las propuestas argentinas. Perramus, una firma históricamente vinculada a los pilotos y trenchs, recupera estas piezas en su colección Primavera-Verano 2027 con diferentes largos, molderías y materiales. La propuesta incorpora colores inspirados en la naturaleza, como visón, gris, marrón chocolate y verde, y pone el foco en prendas capaces de adaptarse a distintos momentos del día y a los cambios del clima.

Una opción para el verano de Perramus.

Cómo combinar un trench: 5 ideas para usarlo todos los días

1. Con jeans y remera blanca: la combinación infalible

Es probablemente una de las fórmulas más simples, pero también una de las más efectivas. Un trench beige, jeans rectos y una remera blanca construyen un conjunto que funciona tanto para ir a trabajar como para salir a caminar por la ciudad.

La clave está en las proporciones: los modelos amplios funcionan especialmente bien con pantalones de líneas rectas, mientras que un trench más corto puede acompañar jeans anchos o de tiro alto.

Unas zapatillas minimalistas, mocasines o ballerinas terminan de definir el estilo.

2. Sobre un vestido: el equilibrio entre lo femenino y lo urbano

Durante la primavera, los vestidos vuelven a ocupar un lugar central en el guardarropa. Sin embargo, las temperaturas cambiantes hacen que muchas veces necesiten una capa adicional.

Combinar un trench con un vestido midi o largo permite jugar con diferentes texturas, volúmenes y estilos. Los modelos fluidos generan un contraste interesante con la estructura del abrigo, mientras que los vestidos camiseros permiten construir una propuesta más clásica.

Para un resultado relajado, conviene llevar el trench abierto y sumar zapatos bajos. Si la intención es lograr un conjunto más arreglado, el cinturón puede ayudar a marcar la cintura.

3. Con pantalones sastreros: una nueva forma de vestir para la oficina

El trench también encuentra su lugar en los conjuntos de inspiración masculina y en la sastrería contemporánea.

Un pantalón de vestir amplio, una camisa liviana y un trench de corte recto conforman una alternativa actual a los conjuntos tradicionales de oficina.

En este caso, funcionan especialmente bien las combinaciones monocromáticas o los tonos neutros. Beige, gris, blanco y chocolate permiten construir un look sobrio, pero con personalidad.

Los mocasines y los zapatos de punta afinada completan una propuesta que también puede trasladarse a una salida después del trabajo.

Un clásico negro liviano de Perramus.

4. Con zapatillas y prendas deportivas: el contraste que funciona

Una de las maneras más interesantes de actualizar el trench consiste en combinarlo con prendas que, en principio, pertenecen a otro universo.

Pantalones deportivos, buzos de algodón y zapatillas pueden encontrar en este abrigo un contrapunto inesperado. La mezcla entre prendas urbanas y deportivas permite construir conjuntos cómodos sin que el resultado parezca improvisado.

Para lograrlo, conviene elegir un trench de silueta relajada y evitar demasiadas capas voluminosas. El equilibrio entre las proporciones es fundamental.

5. Para la noche: un trench también puede transformar un look

Aunque suele asociarse con la ropa de día, el trench también funciona como abrigo para las salidas nocturnas de primavera.

Sobre un conjunto negro, un vestido lencero o una combinación de pantalón y top, un trench largo puede aportar movimiento y convertirse en protagonista.

Los modelos en negro, azul oscuro o marrón chocolate resultan especialmente interesantes para este tipo de estilismos. También se puede llevar cerrado, con el cinturón anudado, para destacar su silueta.

Qué trench elegir según tu estilo

No todos los trenchs producen el mismo efecto. El largo, el material y la moldería pueden cambiar por completo el resultado de un conjunto.

El trench clásico, de largo medio y en tonos neutros, sigue siendo una de las alternativas más fáciles de incorporar a diferentes estilos. Es una buena elección para quienes buscan una prenda que pueda utilizarse durante varias temporadas.

Los modelos largos y amplios, en cambio, aportan una impronta más contemporánea y funcionan especialmente bien con prendas de líneas simples. Las versiones cortas ofrecen una alternativa informal, ideal para combinar con jeans de tiro alto, faldas o pantalones anchos.

También vale la pena prestar atención a los materiales. Para la primavera, las telas livianas y las prendas que permiten sumar o quitar capas son especialmente útiles. Si el objetivo es utilizarlo en días de lluvia, es importante comprobar que el modelo tenga propiedades impermeables o repelentes al agua, ya que no todos los trenchs ofrecen la misma protección.

La clave del entretiempo: comprar menos y combinar mejor

Más allá de las tendencias, el regreso permanente del trench plantea una pregunta interesante sobre nuestra manera de vestir: ¿cuántas prendas necesitamos realmente para construir diferentes looks?

En tiempos en los que las temporadas se superponen y el clima parece cada vez menos previsible, apostar por piezas versátiles puede ser una manera inteligente de pensar el guardarropa.

El trench responde especialmente bien a esta idea. Puede acompañar prendas que ya tenemos, adaptarse a distintos estilos y volver a utilizarse año tras año sin perder actualidad.

Quizás ahí resida su verdadero atractivo: no necesita cambiar demasiado para seguir siendo relevante. A veces, la mejor tendencia es aprender a mirar de otra manera lo que siempre estuvo en nuestro placard.

at re

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora