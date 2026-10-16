Temporada de palazzos: el pantalón ideal para el entretiempo

Los palazzos son la prenda ideal de cualquier guardarropa, no sólo por su versatilidad sino por su adaptabilidad a cualquier estilo. Seguramente en muchas oportunidades te preguntaste cómo estilizarlos sin perder la onda o llevar el look a un punto muy descontracturado.

Te compartimos algunas ideas de jeans palazzos para la temporada primavera verano que llega a la Argentina.

Jeans Palazzo: Guía de estilo

Los Jeans Palazzo logran combinar elegancia, comodidad y versatilidad de la mejor manera. Esta prenda fue popularizada en las décadas de los 70/80, y no hubo celebridad que no la haya elegido, en cualquier tipo de tela, para alguno de sus looks.

En la actualidad, si bien los Jeans Palazzo mantienen su esencia original -el tiro alto, la cintura y las caderas ajustadas, y la pierna que se abre desde la cadera hasta llegar al ruedo- están teniendo su regreso de una manera moderna y aún más estilosa que en aquella época ochentera, y el denim aparenta ser la tendencia protagonista.

Jeans Palazzo al estilo Overzise: Cómo llevarlos

Si buscas alargar tu figura con tu ropa, podés optar por los Jeans Palazzo tiro alto -cintura y cadera al cuerpo- y combinarlos con zapatos de tacón de algún color neutro, como el marrón, ya que combina de manera perfecta con la tela denim. Para un outfit más casual, las sandalias o las zapatillas son una buena opción.

Esta la opción de que luzcas una de las versiones mas modernas de los Jeans Palazzo, el overzise y lo acompañes con algún top o blusa ajustada. Es esencial equilibrar los volúmenes en tu look, por lo cual si elegís una parte superior más suelta, trata de que la parte inferior mantenga un perfil más estructurado, como el caso del tiro alto, y podes lucir algún accesorio, como el cinturón, para que resalte tu figura.

Desde el tiro alto hasta el overzise, los Jeans Palazzo son la fiel muestra de que hay prendas que nunca pasan de moda y que cada primavera llegan de la mano de tendencias para actualizarlos un poco.

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